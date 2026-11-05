Francia in fiamme, dalle scuole alle piazze: liceo incendiato, studente accoltellato e scontri con la polizia

La Francia torna a fare i conti con la violenza nelle piazze e con una protesta sociale che, dopo settimane di mobilitazioni, sembra aver trovato un nuovo punto di convergenza tra studenti, lavoratori e sindacati. La giornata di sciopero generale di oggi è stata segnata fin dalle prime ore del mattino da incendi, blocchi stradali e scontri con le forze dell’ordine.

Ma a rendere ancora più drammatico il bilancio provvisorio è quanto accaduto davanti a un liceo della periferia settentrionale di Parigi, dove uno studente è stato accoltellato durante le tensioni legate al blocco dell’istituto.

L’episodio si è verificato davanti al liceo Denis-Papin di La Courneuve, nel dipartimento della Seine-Saint-Denis, uno dei territori più problematici della banlieue parigina. Secondo le prime informazioni, un giovane è stato colpito al torace con un’arma da taglio mentre erano in corso incendi di cassonetti davanti all’edificio scolastico. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Il presunto aggressore avrebbe tentato di colpire anche altri studenti prima di essere fermato dalla polizia.