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Cronaca internazionale

Fucilate al rave in Svizzera, arrestato un 43enne svizzero

Nell’attacco è morta una 22enne italiana e altri due connazionali sono stati feriti. Sarebbe l’unico autore della sparatoria, ancora ignoto il movente

Redazione web
epa13202119 Police officers guard at the Schachen horse racing track, the site of a deadly rave party shooting incident, in Aarau, Switzerland, 31 August 2026. One person was killed, and five others were injured in an overnight shooting on 30 August during a rave event near the horse racing track in Aarau's Schachen district, according to the local police. EPA/MICHAEL BUHOLZER EDITORIAL USE ONLY
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Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Aarau, nel canton Argovia, dove è morta una giovane italiana di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia cantonale di Argovia. L’uomo è stato fermato poco prima dell’una di notte.

Nella sparatoria, avvenuta tra sabato e domenica mattina poco dopo le 2.30 all’ippodromo di Schachen, ad Aarau, sono inoltre rimaste ferite cinque persone: una cittadina tedesca e quattro uomini svizzeri, tra i 24 e i 31 anni, trasportati in ospedale con ferite da lievi a gravi.

Ancora ignoto il movente dell’attacco. Secondo gli inquirenti l’uomo fermato potrebbe aver agito da solo.

Ulteriori dettagli saranno forniti mercoledì 2 settembre in una conferenza stampa che si terrà alle 14.00 nella sede della Polizia cantonale di Schafisheim.

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