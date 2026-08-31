Fucilate al rave in Svizzera, arrestato un 43enne svizzero

Un 43enne svizzero è stato fermato nella notte in relazione alla sparatoria avvenuta a un rave ad Aarau, nel canton Argovia, dove è morta una giovane italiana di 22 anni. Lo ha reso noto la polizia cantonale di Argovia. L’uomo è stato fermato poco prima dell’una di notte.

Nella sparatoria, avvenuta tra sabato e domenica mattina poco dopo le 2.30 all’ippodromo di Schachen, ad Aarau, sono inoltre rimaste ferite cinque persone: una cittadina tedesca e quattro uomini svizzeri, tra i 24 e i 31 anni, trasportati in ospedale con ferite da lievi a gravi.

Ancora ignoto il movente dell’attacco. Secondo gli inquirenti l’uomo fermato potrebbe aver agito da solo.

Ulteriori dettagli saranno forniti mercoledì 2 settembre in una conferenza stampa che si terrà alle 14.00 nella sede della Polizia cantonale di Schafisheim.