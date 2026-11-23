Non si placa la violenza in West Bank. Ieri mattina, coloni israeliani hanno attaccato alcuni villaggi palestinesi vicino a Ramallah. Veicoli palestinesi sono stati dati alle fiamme e muri imbrattati con slogan come “Vendetta” e “Morte agli arabi”. Al momento nessuno ha rivendicato gli atti e non si registrano feriti. Gli attacchi, gli ultimi di un’escalation iniziata dopo l’offensiva lanciata da Hamas contro Israele dalla Striscia di Gaza nel 2023, giungono a quasi un mese da elezioni che non hanno prodotto un chiaro vincitore, privando il primo ministro uscente Benjamin Netanyahu della sua maggioranza. L’incarico di formare un governo è stato affidato al leader dell’opposizione Gadi Eisenkot, che ha definito questi episodi “terrorismo ebraico”, e ha aggiunto: “Gruppi estremisti che incendiano veicoli e abitazioni minano la stabilità regionale, mettono a rischio vite umane e arrecano un grave danno alla sicurezza nazionale e alle relazioni estere di Israele”.

Secondo Eisenkot, le politiche di Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, ministri ultranazionalisti nel governo di Netanyahu, hanno “portato l’area sull’orlo dell’anarchia, senza che le autorità abbiano ancora affrontato la crisi”. In un post su X, Ben-Gvir ha replicato affermando che la condanna di Eisenkot equivale a una resa nei confronti dei partiti arabi, i quali potrebbero entrare a far parte di un eventuale nuovo governo. Smotrich sostiene l’espansione degli insediamenti e auspica l’annessione della Cisgiordania da parte di Israele.Netanyahu non ha ancora rilasciato commenti, mentre il ministro degli Esteri Gideon Saar ha condannato gli attacchi, opera di un “manipolo di estremisti”, affermando che tali gesti “vanno contro i nostri valori e non rappresentano i cittadini rispettosi della legge in Giudea e Samaria”, i nomi biblici con cui viene indicata la Cisgiordania.

“Le autorità israeliane sono fermamente impegnate a far rispettare la legge contro la violenza estremista”, ha dichiarato Saar. La polizia israeliana ha reso noto di aver avviato un’indagine sugli attacchi, mentre l’esercito ha condannato le violenze, dichiarando che soldati e agenti di polizia sono stati inviati nelle aree di Deir as-Sudan, Deir Abu Mashal, Kafr Malik e At-Tuwani. Yousef Jabareen, leader della “Lista Comune” (Joint List), il principale partito arabo nel parlamento israeliano, ha definito gli attacchi “il risultato diretto dell’occupazione che si fa sempre più profonda e di una politica governativa in cui la violenza contro i palestinesi è diventata un evento quotidiano”, puntando il dito contro Ben-Gvir e Smotrich.

Le violenze in Cisgiordania si sono intensificate in seguito all’attacco senza precedenti sferrato da Hamas contro Israele il 7 ottobre 2023, che ha dato il via alla guerra nella Striscia di Gaza. Gli ultimi episodi si sono verificati pochi giorni dopo l’annuncio, da parte del Regno Unito, seguito dall’Australia, di sanzioni contro otto aziende israeliane in Cisgiordania.