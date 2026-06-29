Germania, sparatoria in un centro giovanile: "Uccise almeno 5 persone. Due arresti"

Almeno cinque persone sarebbero rimaste uccise in una sparatoria avvenuta nel centro di Stade, nella Bassa Sassonia, una cittadina di poco meno di 50mila abitanti a una sessantina di chilometri da Amburgo. La polizia di Stade ha fatto sapere che "secondo lo stato attuale delle indagini, in una struttura di assistenza ai minori in Dankersstrasse si è verificato un omicidio con diverse vittime. Allo stato attuale, cinque persone sono state ferite mortalmente, mentre altre hanno riportato ferite".

Le forze dell’ordine avrebbero già fermato due sospetti, anche se la situazione viene descritta come ancora in evoluzione. L'agguato sarebbe avvenuto in una comunità di accoglienza giovanile per ragazze incinta, giovani madri e minorenni, anche se tutte le vittime ferite mortalmente sono adulti.

Testimoni oculari citati da un’agenzia fotografica

parlano di più morti sul posto. Nel corso di un punto stampa la polizia ha fatto sapere che le "e indagini sui retroscena e sull’esatta dinamica dei fatti sono ancora in corso. Non sussiste alcun pericolo per la popolazione".