Giallo atomico al Mit. Lo scienziato ucciso e la pista di Teheran

Rimane avvolto dal mistero l'omicidio di un brillante professore del Massachusetts Institute of Technology, ucciso a colpi di arma da fuoco nella sua casa vicino a Boston. Nuno Loureiro, 47enne portoghese, era un fisico e scienziato specializzato in fusione nucleare, nonché il direttore del Plasma Science and Fusion Center al Mit, una delle università più prestigiose del mondo. Lunedì sera è stato trovato ferito gravemente nella sua abitazione nell'area residenziale di Brookline, ed è deceduto il giorno successivo in ospedale, come ha spiegato l'ufficio del procuratore distrettuale di Norfolk.

Le autorità hanno avviato un'indagine per omicidio, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Ma fonti delle forze dell'ordine e degli inquirenti hanno riferito alla Cnn che la polizia non solo sta indagando tra il delitto del prof del Mit e la sparatoria avvenuta sabato alla Brown University, dove un uomo ha aperto il fuoco e ucciso due studenti e ne ha feriti altri nove, alcuni in modo grave; ma che sarebbe stato identificato un uomo, per il quale è partito un mandato d'arresto.

Loureiro è arrivato al Mit nel 2016 e l'anno scorso è stato nominato a capo del centro dove mirava a promuovere la tecnologia per l'energia pulita e altre ricerche: il Plasma Science and Fusion Center è uno dei più grandi laboratori dell'istituto e contava oltre 250 persone che lavoravano in sette edifici quando lui ne ha assunto la direzione. «Non è un'esagerazione dire che il Mit è il luogo in cui si trovano le soluzioni ai più grandi problemi dell'umanità - ha sottolineato Loureiro all'epoca della nomina - L'energia da fusione cambierà il corso della storia umana». La presidente della famosa università, Sally Kornbluth, ha parlato di una «perdita sconvolgente», spiegando che il professore «è rapidamente diventato noto come uno studioso creativo, un amministratore di talento e un mentore entusiasta». Loureiro, sposato, è cresciuto a Viseu, nel Portogallo centrale, ha studiato a Lisbona prima di conseguire un dottorato a Londra, e ha lavorato come ricercatore presso un istituto per la fusione nucleare nella capitale portoghese, poi si è trasferito in Massachusetts. Un suo vicino di casa, che ha preferito rimanere anonimo, ha raccontato a Cbs News di aver sentito «tre forti colpi» di arma da fuoco lunedì sera. Anche una studentessa di 22 anni della Boston University che vive vicino all'appartamento di Loureiro a Brookline ha detto al Boston Globe di aver sentito tre forti rumori: «Non avevo mai sentito un rumore così potente, ho pensato che fossero colpi di pistola - ha spiegato Liv Schachner - È difficile da credere, ma sembra che queste cose continuino ad accadere».

Intanto le autorità israeliane starebbero valutando informazioni riservate intorno a un possibile coinvolgimento dell'Iran nell'omicidio dello scienziato, come scrive il Jerusalem Post.

«Le informazioni raccolte negli ultimi giorni suggeriscono un coinvolgimento di Teheran nell'omicidio del professor Loureiro», si legge sul sito del giornale, che tuttavia ha precisato: «Una valutazione che non è stata ancora verificata e in questa fase non è supportata da risultati ufficiali delle autorità investigative statunitensi».