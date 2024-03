Il gps, i video e l’elenco: così il trafficante ha controllato l'intervento della Ocean Viking

" L'aereo è fermo nel punto indicato, la nave sta andando nella direzione opposta. Molto probabilmente l'imbarcazione verrà salvata entro due ore ". Così scriveva un trafficante alle 20.39 (ora italiana) di mercoledì 13 marzo in un canale Whatsapp pubblico. La nave a cui fa riferimento è la Ocean Viking, e l'intervento, come si evince dalla traccia gps inserita in una card nel canale, potrebbe essere quello in cui viene segnalata la morte di circa sessanta immigrati durante il viaggio.

Il trafficante è molto preciso nelle sue comunicazioni ai quasi 500 iscritti del canale. Perché non solo ha fornito la traccia gps della Ocean Viking, segnalando anche la necessità che la nave invertisse la rotta per raggiungere il "suo" barchino ma anche quella dell'aereo Ong in sorvolo esattamente sul punto in cui è presente la carretta con i suoi "clienti". Per un'ora e mezzo, poi, tutto tace, finché alle 22.04 di mercoledì notte il trafficante dà l'annuncio: " Aspetto i video ".

È il segnale che l'intervento della nave norvegese è giunto a conclusione, ad accompagnare l'annuncio ci sono due emoticon con il saluto militare, utilizzate come segno di rispetto e onore. Esattamente alla stessa ora, alle 22.04, il trafficante ha condiviso un elenco di nomi, che dovrebbe essere la "lista passeggeri" del suo convoglio. 85 nomi uno di fila all'altro, con un'altra indicazione: " I restanti 13 sono di nazionalità pakistana. Due capitani ". Il totale indicato, quindi, è di 100 persone esatte a bordo di quell'imbarcazione.