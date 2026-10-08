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Cronaca internazionale

Hegseth: “La fucilazione dell’autore della strage di Fort Hood sarà pubblica”

Lo ha detto il segretario alla Difesa. Gli Stati Uniti non hanno condotto un’esecuzione pubblica in 90 anni. Non è chiaro se Hegseth si riferisse alla presenza di pubblico o se sarà trasmessa in sui social o in tv

Redazione web
epa02110352 A Bell County Sheriff hand out picture of Maj. Nidal Hasan, on 09 April 2010 is a booking mug of the Army psychiatrist charged in the deadly Fort Hood shooting, shown in a Bell County Jail booking photo. He was transferred early Friday from a San Antonio military hospital to the jail near the Army post. EPA/BELL COUNTY SHERIFF OFFICE HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
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La fucilazione dell’autore della strage di Fort Hood sarà pubblica. Lo ha detto il segretario alla Difesa Pete Hegseth. Nidal Hasan “affronterà un plotone d’esecuzione composto da soldati, com’è giusto che sia, e faremo in modo che la gente possa assistervi, che sia pubblica perché la gente deve capire che ci sono serie conseguenze per questo tipo di cose”, ha messo in evidenza. Gli Stati Uniti non hanno condotto un’esecuzione pubblica in 90 anni. Non è chiaro se Hegseth si riferisse alla presenza di pubblico o se sarà trasmessa in sui social o in tv.

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