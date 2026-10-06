Hijab gratis alle migranti nel Regno Unito: è polemica sui 974 veli islamici distribuiti allo sbarco

Le recenti manifestazioni che hanno attraversato diverse città del Regno Unito, alimentate dal malcontento per la gestione dell’accoglienza dei migranti, mostrano un Paese segnato da una frattura sociale sempre più profonda. Al centro del dibattito non c’è solo il tema della sicurezza, ma una percezione diffusa di disparità tra il rigore richiesto ai cittadini e la generosità delle garanzie offerte a chi entra sul territorio nazionale irregolarmente. In questo clima di forte tensione istituzionale, la gestione degli sbarchi lungo la costa sud torna a sollevare interrogativi sulla sostenibilità e sull’opportunità di determinate tutele assistenziali. Il Regno Unito è una polveriera pronta a esplodere, i movimenti di incappucciati nei porti del sud si moltiplicano e le inchieste giornalistiche fanno emergere elementi che svelano un apparato di supporto ormai non più tollerato dagli inglesi.

I dati emersi dall’attività dei centri di prima accoglienza dimostrano che l’applicazione delle direttive sui diritti umani e dei regolamenti interni per le strutture di trattenimento a breve termine imponga la fornitura di vestiario legato anche ai dogmi religiosi di provenienza. Nei primi sei mesi del 2026, l’amministrazione britannica ha distribuito 974 hijab a beneficio delle migranti irregolari sbarcate in Inghilterra, con una frequenza media di circa 162 forniture mensili. La misura ha riacceso l’opposizione politica attraverso le parole del ministro dell’Interno del governo ombra, Chris Philp, che ha puntato il dito contro il governo, che “deve smettere immediatamente di distribuire hijab agli immigrati clandestini. È un insulto per i contribuenti britannici che lavorano duramente veder finanziati oggetti religiosi per persone che sono entrate illegalmente nel nostro Paese. Non spetta a noi finanziare le pratiche religiose di qualcun altro”.

Molti immigrati, ha aggiunto Philp, “clandestini in realtà, odiano i nostri valori. Molti vengono qui per un alloggio gratuito e una vita di sussidi a nostre spese. Gli immigrati clandestini che attraversano la Manica stanno entrando illegalmente nel nostro Paese. Non hanno alcun motivo legittimo per fuggire dalla Francia, che è chiaramente sicura. Ecco perché dobbiamo uscire dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, così da poter deportare tutti gli immigrati clandestini immediatamente al loro arrivo”. Su un totale di oltre 13.000 kit distribuiti negli ultimi mesi tra adulti e minori, la schiacciante maggioranza è stata destinata a uomini, mentre le quote restanti hanno riguardato donne e bambini. “Siamo legalmente tenuti a fornire un kit base di abiti asciutti agli arrivi sulle piccole imbarcazioni laddove necessario”, ha replicato il ministero dell’Interno. Resta tuttavia aperto il nodo su fino a che punto lo Stato debba farsi carico delle esigenze particolari di chi viola le frontiere.