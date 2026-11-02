I volti delle sei donne più ricercate d’Europa

Sei donne nell’elenco dei ricercati più pericolosi d’Europa. Sei latitanti alle quali le polizie danno la caccia: una deve scontare otto anni per avere preparato l’assassinio del marito; le altre sono braccate per accuse che vanno dalle truffe milionarie al sostegno a una rapina da quaranta milioni di euro, fino alla sottrazione di minorenni. I loro volti compaiono su «Europe’s Most Wanted» perché qualcuno le riconosca e fornisca informazioni utili per arrestarle.

Accanto a loro, altri quarantaquattro ricercati. Fra questi, due italiani condannati all’ergastolo: Giovanni Motisi, boss della mafia palermitana in fuga dal 1998, e Renato Cinquegranella, camorrista, latitante dal 2002. Sono i cinquanta volti su cui lavorano gli investigatori che aderiscono a Enfast, (European Network of Fugitive Active Search Teams) una rete europea di squadre di polizia investigative nata per la ricerca, la cattura di pericolosi latitanti e di criminali legati alla criminalità organizzata transnazionale, sostenuta da Europol.

L’elenco raccoglie una selezione dei ricercati più pericolosi in Europa. La prima donna latitante aveva pagato un sicario con cinquantamila euro per uccidere il marito. Lei è Eva Zámecníková, 45 anni, commissionò il delitto nel gennaio 2014 nella casa di famiglia a Chocholná-Velcice, vicino a Trencín, in Slovacchia. Secondo gli inquirenti voleva ottenere la quota del patrimonio appartenente all’uomo, contando sulla sua futura dichiarazione di morte dopo la scomparsa. Il marito si salvò: l’uomo incaricato di assassinarlo si rivolse alla polizia, che sventò il piano.

Nel 2020 Zámecníková è stata condannata definitivamente a otto anni per la preparazione dell’omicidio.

Mariana Mijailovic, austriaca di origini serbe, 45 anni, si faceva chiamare Amela e, secondo gli investigatori, prometteva di cancellare maledizioni, scongiurare malattie e morte. In cambio chiedeva contanti, oro e preziosi. Uno dei casi ricostruiti dalla polizia comincia per strada, nel quartiere viennese di Döbling: avrebbe convinto una donna di 56 anni che una sua familiare fosse destinata a morire e che soltanto costosi rituali di purificazione potessero salvarla. La vittima le consegnò oltre 730mila euro, in più occasioni fra Vienna e Baden. Poi Amela interruppe i contatti. Un’altra donna comunicò alla vittima che la presunta sciamana era finita in coma per lo sforzo del rituale. L’inchiesta ha portato anche nel comune austriaco di Maria Enzersdorf, a sud di Vienna, dove nella casa del figlio furono sequestrati contanti, oro, gioielli e orologi di lusso. La polizia ha individuato reati in Austria, Germania e Svizzera. Mijailovic è ricercata dal gennaio 2025 con un mandato internazionale per truffa aggravata esercitata professionalmente: secondo gli investigatori, avrebbe ottenuto dalle vittime diversi milioni di euro.

La spagnola Andrea Sánchez Antelo, 32 anni, avrebbe costruito la propria credibilità sulla promessa di curare le persone. Le autorità la cercano perché avrebbe esercitato la medicina senza abilitazione, falsificando documenti pubblici. Sono numerose le vittime della falsa dottoressa.

L’ultima donna inserita da pochi giorni nell’elenco dei latitanti è Ninoslava Jovic, serba, 41 anni. La sua foto riapre la caccia alla banda che quattro anni fa ha portato mazze e pistole fra le vetrine della Tefaf, la fiera d’arte di Maastricht portando via diamanti per un valore di decine di milioni di euro. I rapinatori riuscirono a fuggire con monopattini elettrici. Jovic è sospettata di avere agevolato il colpo: gli investigatori non la collocano fra i quattro uomini dell’assalto, che sono anche loro individuati e ricercati. La posizione di Jovic porta l’indagine oltre le immagini dei rapinatori davanti alle vetrine, verso chi avrebbe reso possibile il colpo. Secondo la polizia olandese, soggiornerebbe in Serbia, pur potendo spostarsi all’estero.

Le altre due donne ricercate riguardano la sottrazione di bambini. Ildikó Bódi, ungherese, 43 anni, è inseguita dal Lussemburgo. Secondo la polizia scomparve con il figlio nel dicembre 2023, dopo una decisione che ne fissava la residenza presso il padre. Da allora l’uomo non avrebbe più avuto contatti con il bambino. Madre e figlio potrebbero trovarsi in Ungheria. Melisa Smrekar, slovena, 57 anni, è invece accusata di trattenere una bambina in un luogo sconosciuto, impedendo l’esecuzione di una decisione giudiziaria e i rapporti con l’altro genitore.

Sono presunte sottrazioni di minori nel contesto dell’affidamento.

Accanto alle sei donne, c’è un uomo che la polizia cerca da così tanto tempo da aver dovuto ricostruire grazie all’Ia il volto che potrebbe avere oggi. È Giovanni Motisi, latitante dal 1998. Palermitano, 67 anni, chiamato ’u pacchiuni, è stato un boss che guidava uno dei clan di Cosa nostra. La sua storia passa dal commando che il 6 agosto 1985 uccise il vicequestore Ninni Cassarà e l’agente Roberto Antiochia. È una delle latitanze più lunghe fra quelle dei 50 ricercati in Europa. Gli investigatori hanno ricostruito il volto che potrebbe avere oggi. Adesso si cerca una traccia che porti a lui.

Nell’elenco c’è anche il boss della camorra Renato Cinquegranella che ha 77 anni. Napoletano, appartiene alla storia della Nuova Famiglia, che si contrapponeva alla camorra di Raffaele Cutolo. È ricercato per omicidio, associazione mafiosa, armi ed estorsione. Il suo nome attraversa due delitti del 1982: Giacomo Frattini, torturato e fatto a pezzi e in particolare quello di Antonio Ammaturo, capo della Squadra mobile di Napoli, assassinato con l’agente Pasquale Paola il 15 luglio, rivendicato dalle Brigate rosse. Gli autori risultarono implicati anche nel sequestro di Ciro Cirillo con alcuni brigatisti che avrebbero trovato rifugio nella villa di Cinquegranella a Castel Volturno. Il latitante ci riporta a legami fra camorra e terrorismo.

L’Italia compare nella fuga di Nour Eddine G Ibrahim Hamid, libico, 46 anni, cercato da Malta per l’omicidio dell’ex compagna Sylvana Muscat, 36 anni. Secondo la polizia partì poche ore prima del ritrovamento del corpo con un volo per l’Italia. In nostro Paese è indicato anche fra quelli associati alla ricerca del romeno Cristian Dumitru Mazilu, 39 anni, condannato a nove anni per fatti riguardanti droga e armi.

Sul portale restano cinquanta fotografie, alcune aggiornate dalla Scientifica per simulare l’invecchiamento. Gli investigatori aspettano un riconoscimento, un indirizzo, un’informazione verificabile che permetta di arrivare all’arresto.