Il capitalismo dell’accoglienza

Vacanze di lusso, mete esotiche e comprensori sciistici. Figli in un istituto da 46mila sterline l’anno. Di una si può azzardare l’orientamento progressista vista la promozione delle stampe «Scambio razzisti con rifugiati». Vi presentiamo: Graham King, miliardario. Il fatto che abbia un cognome “regale” è pura coincidenza. Rientra comunque nella classifica dei più ricchi dell’Inghilterra. E per certa sinistra buonista e anti capitalista si pone un dilemma esistenziale. Perché King guadagna sì 3,2 milioni di sterline al giorno ma lo fa accogliendo gli immigrati. Nel 2025 la sua azienda ha fatturato 1,2 miliardi di sterline. Noi, pur essendo turbo capitalisti, il dilemma non ce lo poniamo. E deprechiamo questo sistema. Perché quelli sono soldi dei contribuenti. Sono soldi dati agli immigrati anziché a sanità, istruzione e difesa. Sono il frutto malato del business dell’accoglienza.