Inneggiano ai terroristi islamici dentro una chiesa in Francia. E il comune chiede di evitare “interpretazioni esagerate”

La società occidentale sta perdendo completamente di vista i suoi valori e le sue radici, anche a causa di un cambiamento nella sua composizione, con sempre più persone che non si sono integrate nella cultura locale, imponendo la propria. Nella chiesa di Saint-Hilaire, nel comune di Soullans, in Francia, un gruppo di minori di seconda generazione ha trasformato la navata in un teatro per suonare musica rap inneggiante al terrorismo, sfregiando gli arredi e accompagnando la propria condotta con i versi di un brano rap intriso di apologia del fondamentalismo islamico.

Le parole che sono risuonate all’interno delle mura sacre non sono solamente blasfeme per il luogo in cui sono state eseguite ma sono una vera e propria apologia di reato, perché inneggiavano a Mohamed Merah, l’attentatore che nel 2012 uccise tre bambini a Tolosa, e a Salah Abdeslam, tra i principali artefici della carneficina del Bataclan. A fronte di un atto che la Diocesi di Luçon ha chiuso il luogo sacro e giustamente qualificato come una vera e propria profanazione di un luogo sacro, parlando di “grave attacco a un luogo di culto e alla pace della comunità parrocchiale”, l’atteggiamento delle autorità va nel senso opposto, perché. il municipio di Soullans ha ritenuto opportuno ridimensionare l’episodio a mero comportamento “inappropriato”, chiedendo una risposta prudente e sottolineando che, dopo tutto, tutti gli autori sono minori, quindi “tutto fa pensare che non abbiano appreso appieno la portata delle loro azioni o il significato di certe parole diffuse”

Una giustificazione che ha indignato la comunità, anche perché il municipio chiede una reazione “educativa, ponderata e proporzionata”, chiedendo anche che si evitino “confronti affrettati o interpretazioni esagerate”, invitando le persone a non condividere le immagini. La difesa del decoro, dell’ordine pubblico e della tradizione culturale europea dovrebbe tornare a rappresentare un caposaldo imprescindibile e non qualcosa di sacrificabile, se non si vuole distruggere la millenaria cultura occidentale.