Islam, allarme a Berlino: il 40% degli studenti musulmani vuole i precetti del Corano in classe

A Berlino i numeri del primo “Barometro della violenza”, un'indagine condotta su 14.000 studenti e 2.579 insegnanti per conto del Senato, fotografano una realtà scolastica non sorprendente ma sicuramente meritevole di attenzione, dove la religione è diventata un fattore centrale di scontro e pressione sociale tra i giovanissimi. I dati indicano che un alunno su dieci tra la nona e la dodicesima classe (scuole medie italiane) subisce forti condizionamenti per rispettare precise regole confessionali sul cibo o sull'abbigliamento.

La deriva identitaria emerge in modo netto tra i banchi del nono anno: il 40% degli studenti musulmani pretende che i precetti della propria fede abbiano la precedenza sui regolamenti scolastici dello Stato. E questo crea una ovvia problematica all’interno delle classi. Una posizione di superiorità teocratica che, per polarizzazione, finisce per contagiare anche il 33% degli alunni cristiani e il 19% di quelli senza alcuna affiliazione confessionale. Nei corridoi e nelle aule queste rivendicazioni si traducono direttamente in ostilità. La religione è la causa del 7% degli episodi complessivi di violenza e gli insegnanti denunciano una forte crescita delle spinte estremiste: un docente su quattro segnala la penetrazione dell'islamismo radicale come un problema di enormi proporzioni nella propria scuola, mentre uno su tre indica l'antisemitismo come una piaga radicata nella quotidianità

In diverse occasioni le forze di polizia sono dovute intervenire direttamente a presidiare istituti come l'Ernst-Abbe-Gymnasium di Neukölln, quartiere simbolo delle tensioni collegate al conflitto mediorientale. Il quadro della sicurezza interna è grave: un terzo degli studenti del nono anno dichiara che la violenza disturba gravemente l'attività di studio, e un alunno su sei ammette di non sentirsi al sicuro a scuola. Una paura che ha spinto il 7% dei ragazzi a presentarsi in aula armato di coltello e il 6% con lo spray al peperoncino. Di fronte al collasso del sistema e alla pressione dell'islamismo, le autorità locali tentano di correre ai ripari con misure d'emergenza. Per il prossimo anno scolastico il Senato di Berlino ridurrà a 20 il numero di alunni per classe in 140 scuole elementari situate in zone a rischio sociale, inserendo 300 nuovi insegnanti e valutando l'impiego di psicologi scolastici in tutti i plessi.

Sul fronte repressivo, il segretario di Stato per la gioventù,ha proposto di consentire alla polizia il sequestro dei telefoni cellulari dei giovani autori di violenze per 14 giorni, una sanzione considerata efficace e già applicata nel difficile distretto di Neukölln per spezzare i circuiti della violenza giovanile.