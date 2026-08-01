Cos’è La Mareta, la residenza ufficiale in cui riposa Sanchez: 12 camere da letto, due piscine e accesso privato al mare

Da qualche anno la comunicazione ha sostituito la sostanza nell’agenda di una certa politica e così succede che, mentre i militari e la polizia a Ceuta fanno gli straordinari sotto il sole cocente dopo la crisi migratoria, il premier Pedro Sanchez si riposi nella casa delle vacanze. Una scelta ben precisa quella del primo ministro spagnolo, che in questo modo comunica ai cittadini che non ci sono emergenze in corso e che tutto deve proseguire normalmente. Eppure, così non è e gli spagnoli si stanno ribellando a una classe politica che ritengono inadeguata e che credono non abbia gestito al meglio il disastro di Ceuta.

Sanchez sta soggiornando con la famiglia nella sontuosa residenza ufficiale di La Mareta, a Costa Teguise di Lanzarote. Gli uffici presidenziali non hanno ancora reso noto il calendario ufficiale del premier ma sull’isola fino al 24 agosto sarà in vigore una zona d’interdizione alla navigazione per motivi di sicurezza. Il complesso de La Mareta fu fatto costruire alla fine degli anni Settanta dal re Hussein I di Giordania, affascinato dal paesaggio di Lanzarote, che gli sembrava perfetto per i suoi periodi di riposo. Il progetto fu affidato all’architetto Fernando Higueras con la collaborazione fondamentale dell’artista locale César Manrique, il quale impresse il suo inconfondibile stile integrando gli edifici nel paesaggio vulcanico dell’isola. È una tenuta di circa 3 ettari affacciata direttamente sull’oceano a Costa Teguise, con una superficie costruita di circa 2mila metri quadrati. L’architettura non si sviluppa in un unico grande palazzo, ma si articola in un nucleo centrale e dieci bungalow indipendenti.

L’edificio principale, dove soggiorna la famiglia di Sanchez, ospita due grandi suite con terrazza vista mare, ampi saloni e una biblioteca, mentre i bungalow distribuiti nel complesso offrono una decina di stanze aggiuntive per ospitare la scorta, gli ospiti d’onore e il personale di servizio. Uno di questi è di dimensioni ragguardevoli ed è disposto su due piani. Tra edificio principale e bungalow vi sono oltre 10/12 camere da letto e relativi bagni. La tenuta gode di un accesso privato e diretto al mare su una piccola caletta. Per motivi di riservatezza e sicurezza, la residenza è recintata e le autorità dispongono regolarmente un cordone di sicurezza marittima nello spazio acquatico antistante e all’interno della tenuta è presente un eliporto privato predisposto per facilitare i trasferimenti rapidi e sicuri di capi di Stato e vertici di Governo. Il complesso conta due piscine, una ad uso dell’edificio principale e una per gli ospiti/bungalow, e un lago artificiale integrato tra i giardini di cactus e palme. Tra le pertinenze figurano anche un campo da tennis e uno da basket.

Il nome “La Mareta” deriva dall’antico termine locale con cui si indicavano i serbatoi per la raccolta dell’acqua piovana destinati all’abbeveraggio degli animali, un tempo presenti proprio in quell’area. Alla fine degli anni ‘80, il re Hussein regalò la proprietà a Juan Carlos I di Spagna, il quale decise di cederla a Patrimonio Nacional, l’ente statale che gestisce i beni della Corona e dello Stato. Da quel momento è diventata una residenza istituzionale destinata ad accogliere capi di Stato, personalità internazionali e i vertici delle istituzioni spagnole. Tra le personalità internazionali che vi hanno soggiornato figurano leader come Michail Gorbačëv, Helmut Kohl e Gerhard Schröder. La Mareta è legata anche a momenti intimi della famiglia reale spagnola: nel gennaio del 2000, durante un soggiorno per le festività di Capodanno, vi morì la madre di re Juan Carlos, Maria de las Mercedes di Borbone-Due Sicilie.