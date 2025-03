Kate e William, incontro segreto con Harry ai Caraibi senza Meghan: ecco cosa si sono detti

Ascolta ora 00:00 00:00

Ci sarebbe Kate Middleton dietro l'ultimo tentativo di riconciliazione tra i due figli del re Carlo III d'Inghilterra: stando a quanto riferito da Closer, celebre tabloid britannico, l'incontro mantenuto segreto sarebbe avvenuto ai Caraibi, per la precisione nell'isola di Mistique, dove i principi di Galles e i loro tre figli si erano recati per trascorrere una breve vacanza di una settimana.

I fatti risalirebbero alla metà dello scorso febbraio, e la scelta di invitare anche Harry per un incontro riappacificatore con William, lontano dal clamore mediatico e da occhi indiscreti, è da attribuire a Kate. La principessa avrebbe organizzato il tutto con largo anticipo. "Kate ha contattato Harry un paio di mesi fa, quando stavano discutendo del suo imminente viaggio nel Regno Unito" , racconta il tabloid inglese, "anticipandogli che avevano in programma di andare a Mustique per le vacanze di metà semestre".

I principi e i figli sono partiti per i Caraibi il 13 febbraio, mentre Harry li avrebbe raggiunti tre giorni dopo, una volta conclusa la cerimonia di chiusura degli Invictus Games a Vancouver. Per la principessa di Galles si trattava quindi dell'occasione perfetta per riunire la famiglia dopo le tensioni degli ultimi anni. Il duca di Sussex ha accettato l'invito della cognata, "ma non ha confermato che sarebbe partito prima di essere in Canada per gli Invictus Games, quindi è stato fatto tutto all'ultimo momento" , precisa Closer. Giunto sull'isola, Harry ha quindi soggiornato nella villa di un amico, a breve distanza dal luogo in cui alloggiavano Kate e William. L'indiscrezione non è stata confermata dai portavoce, che hanno mantenuto invece il massimo riserbo: ufficialmente, al contrario, è stata diffusa la notizia secondo cui dopo la conclusione dei Giochi Harry sarebbe subito tornato subito a casa in California.

Ma com'è andato questo incontro ricco di tensione? "Kate lo ha invitato a pranzo il giorno dopo il suo arrivo" , scrive il tabloid sulla base del racconto delle sue fonti, "e, anche se all'inizio sembrava molto nervoso, ha cominciato a sciogliersi dopo aver giocato con i bambini, finendo per restare fino a sera" . La principessa di Galles ha fatto di tutto per rasserenare il clima, senza trovare la collaborazione del marito. "William è rimasto gelido per tutto il tempo e non si è mai impegnato molto, Kate era spesso in lacrime" prosegue Closer, "ciò le ha fatto capire quanto le fosse mancato Harry e quanto fosse triste che le loro vite fossero totalmente separate".

I due fratelli non si vedevano, senza tuttavia incrociarsi, dal funerale dello zio Lord Robert Fellowes, ma secondo indiscrezioni l'ultima volta che si erano parlati era stata in occasione della cerimonia funebre della nonna, la regina Elisabetta II. Durante l'incontro ai Caraibi, la principessa di Galles ha cercato in ogni modo di fare da paciere, continuando a insistere col marito anche dopo la conclusione dell'incontro.

"Dopo la visita di Harry ha detto a William 'basta' e che deve davvero cercare di impegnarsi per perdonare il fratello"

"se l'ultimo anno le ha insegnato qualcosa, è che la vita è troppo breve".

, scrive in conclusione il tabloid,