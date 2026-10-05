La perdita di quota, l’emergenza a bordo, l’inversione di rotta: paura sul Londra-Chicago

Un aereo passeggeri della British Airways, decollato stamattina da Londra in direzione Chicago, negli Usa, ha invertito la rotta nelle scorse ore per rientrare a Heathrow dopo aver segnalato un'emergenza sui cieli dell'Irlanda ed essere sceso di quota di circa 9000 piedi. Lo riferiscono alcuni media, riportando dati sul tracciamento del volo dei siti specializzati e ipotizzando un intoppo tecnico o di natura sanitaria. ANSA/FLIGHTRADAR24 +++ ATTENZIONE LA FOTO NON PUO' ESSERE PUBBLICATA O RIPRODOTTA SENZA L'AUTORIZZAZIONE DELLA FONTE DI ORIGINE CUI SI RINVIA+++ NPK +++

Un’inversione di rotta per la quale, attualmente, non si conoscono i motivi: un aereo passeggeri della British Airways (BA295), un Boeing 777-200 ER decollato questo mattina intorno alle ore 12 dall’aeroporto Heathrow di Londra e diretto a Chicago ha invertito la rotta nelle scorse ore per rientrare nello scalo inglese dopo aver segnalato un’emergenza sui cieli dell’Irlanda ed essere sceso di oltre ottomila metri di quota in pochi minuti.

La brusca discesa

Tramite i dati sul tracciamento della rotta che viene seguita e riportata da alcuni siti web specializzati, si possono ipotizzare principalmente problemi di natura tecnica o sanitaria. Stando alle informazioni presenti fino a questo momento, non ci sarebbe nessuna conseguenza particolare per i passeggeri a bordo. La compagnia aerea e la direzione dello scalo londinese non riferiscono, per il momento, di allarmi.

L’unico dato degno di nota, come anticipato è stata la brusca perdita di quota: da una quota di crociera intorno a 11.300 metri si è scesi al di tremila metri di altezza come viene riportato dal sito specializzato AirLive.

L’attivazione del codice di emergenza

Durante la discesa, l’equipaggio ha attivato il codice “7700” che in aviazione indica un’emergenza generale: a quel punto, sopra i cieli irlandesi, è stata effettuata un’immediata inversione di rotta e il rientro a Londra Heathrow. Sul sito web di Airlive viene spiegato che il protocollo standard per le discese rapide controllate a quote inferiori (in genere al di sotto dei tremila metri) spesso indica un evento di depressurizzazione della cabina. I piloti starebbero valutando diverse opzioni, tra cui l’atterraggio d’emergenza.