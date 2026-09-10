L’ultimo saluto a re Harald V: la cerimonia privata, il gesto della regina Sonja e William in coda al corteo

La Norvegia e reali d’Europa hanno dato l’ultimo saluto a re Harald V, morto a 89 anni lo scorso 28 agosto dopo 35 anni di regno. I funerali solenni si sono svolti mercoledì 9 settembre nella Cattedrale di Oslo alla presenza dei capi di Stato europei e degli esponenti delle famiglie reali del vecchio continente. Un momento toccante che ha visto riunita la famiglia reale norvegese nel giorno più triste degli ultimi tre decenni di monarchia e quasi 250 mila norvegesi, che hanno voluto omaggiare il sovrano lungo il tragitto verso la cattedrale.

La salma in corteo

Il feretro di re Harald ha lasciato il Palazzo reale intorno alle ore 12 ed è stato portato in processione fino alla cattedrale di Oslo. A seguire la bara c’erano il re Haakon e la regina Mette-Marit, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra, la regina Sonja, il principe Sverre Magnus e la principessa Märtha Louise. Dietro di loro hanno sfilato i rappresentanti delle altre famiglie reali europee, secondo l’ordine di anzianità dei rispettivi regni: dalla monarchia svedese a quella giordana, con re Abdullah II e la regina Rania, fino al principe Alberto II di Monaco e alla principessa Charlene. In coda al corteo, invece, hanno camminato il principe William, la principessa Anna e il principe ereditario Pavlos di Grecia.

Il gesto della regina Sonja

Tra i momenti più toccanti della cerimonia c’è il gesto compiuto dalla regina Sonja al termine del rito funebre. La vedova di Harald V si è avvicinata alla bara ricoperta da fiori bianchi e ha deposto una rosa rossa per poi inchinarsi davanti al feretro in un ultimo, silenzioso omaggio. Un gesto semplice e carico di significato, arrivato a pochi giorni di distanza da quello compiuto alla camera ardente quando aveva deposto personalmente una corona di fiori con un messaggio dedicato al marito: “Takk for et godt liv” (“Grazie per la bella vita”).

La cerimonia privata

Dopo l’ultimo omaggio in cattedrale, il feretro è stato trasferito alla Fortezza di Akershus, dove la famiglia reale norvegese ha dato l’ultimo saluto al sovrano in forma privata. Re Haakon ha accompagnato ancora una volta a piedi la bara del padre, questa volta insieme a re Carl Gustaf di Svezia e re Frederik di Danimarca. All’interno della fortezza, lontano dalle telecamere, si è quindi tenuta la cerimonia privata per la sepoltura di Harald, che è stato deposto accanto ai suoi genitori, re Olav V e la principessa Märtha.

Le foto dal balcone

Subito dopo la sepoltura la famiglia reale norvegese ha rispettato la tradizione, affacciandosi al balcone del palazzo reale. Re Haakon, la principessa ereditaria Ingrid Alexandra e il principe Sverre Magnus hanno salutato la folla insieme alla regina Sonja, visibilmente commossa davanti alle migliaia di persone accorse per rendere omaggio al sovrano. Si è fatta invece notare l’assenza della regina Mette-Marit che, a causa delle sue delicate condizioni di salute, ha saltato il saluto alle autorità prima del ricevimento.