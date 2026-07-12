"Mi ha dato una pillola bianca", l'articolo choc della giornalista fa tremare il Principe Harry

Il Principe Harry sta attraversando l'ennesimo periodo nero. La sua visita in Inghilterra non ha avuto i risultati sperati – tanto che è stato addirittura respinto da Buckingham Palace – e i problemi con i giornali sono addirittura peggiorati. Non solo ha perso la causa con il Daily Mail, ma è arrivato un articolo della giornalista Charlotte Griffiths in cui è stato duramente colpito.

Griffiths, direttrice editoriale del tabloid Mail on Sunday, ha raccontato in un recente la sua versione dei fatti in merito al suo rapporto con il Duca di Sussex. Del resto si tratta di una figura fondamentale del processo per violazione della privacy intentato dal secondogenito di Re Carlo.

Usando proprio le pagine del Daily Mail, la giornalista ha rivelato quelli che a suo dire sono i retroscena della sua frequentazione con il principe, cominciata nel 2011. Incontrò Harry a una cena organizzata in una tenuta di caccia nell'Hampshire e il giovane principe, volendo capire se potesse o meno fidarsi di lei, le infilò in bocca una pillola bianca. "Era quasi certamente paracetamolo, piuttosto che qualcosa di più sinistro. Ma non potevo essere del tutto sicura", ha spiegato. Dopo averla messa alla prova, Harry decise di darle fiducia: "Ora posso fidarmi di te". Da lì nacque un'amicizia che portò anche a un flirt di qualche mese.

I due si sarebbero scambiati numerosi messaggi, alcuni anche intimi. Lei chiamava il Principe "Mr. Mischief", ossia "Signor Birichino", oppure "H Bomb". Harry, invece, si rivolgeva alla giornalista chiamandola "tesoro" o "Griff". Nel suo articolo, Charlotte Griffiths racconta anche di un divertente "weekend di marachelle" trascorso insieme al secondogenito del Re.

Nel corso del processo, Harry ha ribadito di aver incontrato la giornalista una sola volta e di aver poi troncato ogni contatto. La Griffiths lo smentisce, affermando di aver incontrato il Principe in più occasioni, anche se tra loro non è mai accaduto nulla. Ci sarebbe stato soltanto qualche abbraccio.

La giornalista si è detta ferita dal comportamento di Harry, che ha negato la loro amicizia.

"Quando l'avvocato del Mail ha fatto notare a Harry che una volta aveva avuto un rapporto di amicizia con me, ha risposto in modo sprezzante, bollandomi di fatto come una bugiarda", ha dichiarato. Inoltre, secondo la Griffiths, anche il Principe avrebbe sfruttato la stampa a suo piacimento.