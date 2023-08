“Mi offrì un appuntamento con i suoi amici gay”. La rivelazione su Hillary Clinton

Un retroscena insolito, quantomeno bizzarro, quello raccontato dal ministro del governo gallese Jeremy Miles e che vede protagonista Hillary Clinton. Nessuna controversia politica, nessuno scambio di visioni, niente di tutto ciò. Nel bel mezzo di un evento, forse per mettere in risalto il suo sostegno al mondo arcobaleno, l’ex segretario di Stato americano ha chiesto a Miles – apertamente gay – se volesse partecipare a un appuntamento al buio con alcuni suoi amici.

L'insolita proposta di Hillary Clinton

L’episodio risale al 2019, nel corso di una visita alla Swansea University, in Galles. Nel corso del suo discorso pubblico, la Clinton fece riferimento ai diritti del mondo Lgbt e l'attuale responsabile dell'Istruzione e della lingua gallese la ringraziò sentitamente, spiegandole di essere stato il primo esponente di un governo gallese ad aver fatto coming out. "Mi chiese se avevo un partner e in quel momento ero appena tornato single: lei si offrì gentilmente di presentarmi ad alcuni dei suoi amici, incluso un leader mondiale di cui non farò il nome" , la ricostruzione di Miles ai microfoni di Bbc Radio Wales. Particolarmente sorpreso dalla proposta dell'ex first lady, il ministro gallese declinò gentilmente.

Miles tra coming out e l'inclusività nelle scuole

Nel corso del dialogo con la trasmissione, Miles si è poi soffermato sul suo percorso verso la piena consapevolezza e accettazione della propria identità sessuale, fino al coming out. "Andavo a letto pregando di risvegliarmi non essendo più gay" , il suo racconto: “Sapevo di essere diverso. E quando sono diventato adolescente, avevo una sensazione molto più forte di essere gay, ma a scuola non se ne parlava affatto” . Stesso discorso con la famiglia: “Quando ho fatto coming out con loro è stato incredibilmente doloroso” .