Miami, il rifugio degli ebrei dopo il 7 ottobre: “Fuori da Israele è il posto più sicuro al mondo”

(Da Miami) «La comunità è la cosapiù potente». Yarin Hadida ha trovato il modo di andare avanti grazie agli altri. Lui, come centinaia di giovani, voleva solo divertirsi e ballare al Nova Music Festival, ma l’attacco di Hamas del 7 ottobre 2023 ha cambiato tutto. Incontriamo Yarin a migliaiadi chilometri da Israele, a Miami. La sua famiglia, dopo la brutale violenza islamista, ha cercato un nuovo luogo da cui ricominciare e proprio nel Sud della Florida hanno trovato una nuova comunità pronta ad accoglierli.

Rifugio Miami

Nellacontea di Miami-Dade, ci spiega Josh Sayles, vicepresidente per gli Affari esterni della Greater Miami Jewish Federation, ci sono al momento 130mila ebrei, molti dei quali nati all’estero. La comunità qui è in rapida espansione e molto accogliente: «Al difuori di Israele, questo è il luogo più sicuro e migliore al mondo per la comunità ebraica». Ma, ci spiega, «le nostre vite sono cambiate per sempre a causa del 7 ottobre, così come il nostro modo di vedere il mondo».

Nonlontano dalle spiagge di Miami Beach c’è il Memoriale dell’Olocausto, inaugurato nel 1990, come ci spiega la direttrice Sheri Zvi. Qui, il 7 ottobre 2026, le misure di sicurezza erano imponenti, pensate per garantire a tutti i membri della comunità la possibilitàdi rendere omaggio alle vittime. Nel memoriale si intrecciano i destini di diverse generazioni di ebrei che hanno vissuto sulla propria pelle l’antisemitismo: quella dei superstiti della Shoah, Saul Blau e Allan Hall, e quella dei giovani Yarin Hadida e MayaIzoutcheev, che hanno visto in faccia la furia di Hamas.

Rifugio Miami

PerYarin è un giorno delicato perché per la prima volta affronta una platea per raccontare l’orrore di quel giorno. La musica, i primi razzi, la fuga prima in auto e poi a piedi con la sorella, poi cinque ore nascosto tra la vegetazione, cercando di non fareil minimo rumore. In mezzo, il caos: «Vedevo le automobili esplodere, i finestrini andare in frantumi e intorno a noi risuonava il fuoco delle armi automatiche». La voce si interrompe spesso, sopraffatta dall’emozione: «All’inizio senti le persone, poi nonsenti più nessuno. Senti soltanto la guerra».

Miami

Adargli coraggio è uno dei sopravvissuti all’Olocausto: «So che è stato doloroso, eppure continua a farlo ancora, ancora e ancora, perché le persone devono sentirlo. È importante». Non si tratta solo di un incoraggiamento momentaneo, ma di un lavoro più ampioche una comunità porta avanti da decenni, anche perché la minaccia dell’antisemitismo non accenna a diminuire, come spiega al Giornale Zvi: «Osserviamo un mondo in cui cresce l’antisemitismo e l’odio contro gli ebrei per il semplice fatto di essere ebrei».Ed è in questo clima che emerge l’allarme più grande: «Sappiamo dalle statistiche che nel mondo le persone conoscono molto poco della Shoah, e ne sanno sempre meno».

Miami

Lacomunità di Miami, stretta intorno ai suoi testimoni, svolge un ruolo quasi di frontiera nel contrastare l’antisemitismo, spiega ancora Sayles: «L’estremismo non segue una linea retta. È un ferro di cavallo», sostiene, parlando delle convergenze tra estremismoislamista, estrema sinistra ed estrema destra. «Quello di cui abbiamo davvero bisogno è che le persone denuncino l’antisemitismo all’interno dei propri partiti».

Intantola comunità continua il suo lavoro, protegge i suoi membri e ridà voce a chi credeva di averla persa, in un processo che prova a contrastare l’odio attraverso la testimonianza. «Le manifestazioni di sostegno a Hamas in Occidente? Non posso decidere io da qualeparte gli altri debbano schierarsi», chiosa Yarin. «Io condivido il mio amore. È quello che posso fare».