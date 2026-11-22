Karoline Preisler, politica del partito liberale tedesco Fdp e nota per le sue posizioni filo-israeliane, è stata vittima di un’aggressione sabato 21 novembre a Berlino, nel quartiere di Schöneberg, durante una manifestazione pro-palestinese. L’episodio è avvenuto intorno alle 17, a conclusione della protesta, quando, dopo un primo scontro con una manifestante, una seconda partecipante di 25 anni le ha sferrato un calcio al torso, facendola cadere all’indietro e facendole sbattere la testa sul marciapiede.

La botta è stata violenta, la 55enne ha accusato mal di testa, nausea, vertigini, dolori e vomito, ma ha rifiutato le cure mediche sul posto e solo in un secondo momento si è sottoposta a controlli ospedalieri, per verificare che non ci fossero conseguenze gravi per quella aggressione. La sospettata di averle sferrato un calcio è stata temporaneamente arrestata dalla polizia di Berlino e le indagini sono tutt’ora in corso per accertare quanto accaduto. Preisler è da tempo una presenza solitaria e costante alle manifestazioni pro-palestinesi della capitale tedesca: si presenta regolarmente con cartelli a sostegno di Israele, contro l’antisemitismo e a favore della degli ostaggi, spesso accompagnata da protezione di polizia. Non è ebrea né israeliana, e proprio per questo impegno pubblico ha già subito in passato aggressioni, minacce e intimidazioni. L’attacco di sabato ha scatenato immediate reazioni politiche. Wolfgang Kubicki, esponente di spicco del FDP, ha definito “orribile” quanto accaduto, sottolineando che l’intero Fdp è al fianco di Karoline Preisler. E agli aggressori ha detto: “Il vostro odio non vincerà. Sentirete ancora di cosa è capace lo Stato di diritto liberale”.

Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Sa’ar, invece, ha fatto sapere di aver parlato personalmente con lei e di averla “ringraziata per il suo sostegno a Israele”, le avrebbe anche sottolineato che “la sua perseveranza è ispiratrice e il suo coraggio è ammirevole. Siamo tutti con te, Karoline. Grazie per come sei”. L’episodio, riportato da Die Welt e Bild e ripreso dai media israeliani, si inserisce in un clima di crescenti tensioni e violenze ai margini delle manifestazioni pro Pal a Berlino che, come in Italia, assumono spesso carattere violento. C’è una sorta di convinzione di impunità anche grazie al supporto della sinistra radicale, che vede in questi movimenti un ariete per le proprie battaglie.