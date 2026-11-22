Ancora una volta il diritto di manifestare è diventato un pretesto per la devastazione urbana, che colpisce al cuore le tradizioni, il lavoro e la serenità dei cittadini. Questo è il periodo dei mercatini di Natale che aprono, inizia il periodo più festoso per le città del centro Europa ma sabato 21 novembre, a pochi giorni dall’inaugurazione ufficiale, il mercatino di Natale di Tolosa è stato preso d’assalto e vandalizzato durante un raduno non autorizzato legato all’ennesima protesta contro il carovita.

Mentre gli artigiani e i commercianti erano ancora impegnati nell’allestimento degli chalet, che hanno un costo in termini di impegno ma anche economico, diversi gruppi di facinorosi hanno seminato il caos in pieno centro città, agendo nell’illegalità, dal momento che nessuna manifestazione era stata dichiarata o autorizzata. Un copione già visto in molte piazze europee, dove le frange violente sfruttano il disagio sociale per attaccare l’ordine costituito e distruggere il patrimonio pubblico e privato in nome di una malintesa democrazia. Di fronte a questo ennesimo sfregio, non si è fatta attendere la ferma presa di posizione del primo cittadino, Jean-Luc Moudenc, il quale ha difeso i suoi cittadini e i commercianti, sottolineando che “prendersela con un mercatino di Natale significa colpire al cuore i commercianti che lavorano e si preparano da settimane, le migliaia di famiglie che desiderano solo condividere un momento di festa e l’immagine stessa di Tolosa”. Moudenc ha bollato l’accaduto come “inaccettabile”, ribadendo con forza una proposta concreta di buonsenso e sicurezza: spostare i cortei e le manifestazioni al di fuori del centro storico, per evitare che le arterie commerciali e i luoghi simbolici della comunità restino ostaggio di una minoranza violenta. Il 17 ottobre è ancora un ricordo vivido nella memoria, perché non è stata una giornata nera solo per l’Italia tra saccheggi e devastazioni ma in tutta Europa si è verificato qualcosa di simile.

Infatti, a Tolosa, sulla stessa linea di fermezza si è espresso il vicesindaco Emilion Esnault, il quale ha voluto ricordare che “i nostri commercianti stanno già affrontando enormi difficoltà, non possiamo permettere che vengano ulteriormente penalizzati dalla violenza di pochi”, garantendo po tolleranza zero da parte dell’amministrazione. A creare scompiglio e generare violenza sono sempre i soliti noti, le frange antifa estremiste e le seconde generazioni, un copione già visto anche in Italia. L’episodio di Tolosa rilancia così un tema prioritario per la tenuta sociale, perché la libertà di protesta non può mai tradursi nel diritto di distruggere, e la tutela della sicurezza urbana, delle tradizioni e della libertà d’impresa deve tornare al primo posto nell’agenda politica, sebbene la sinistra pare abbia intrapreso una strada diversa in tal senso, andando in direzione opposta.