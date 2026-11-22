Si chiama Eva Yi Xie, ha 24 anni ed è una studentessa cinese del terzo anno di Neuroscienze all’Università di Princeton. Mentre si trovava all’aeroporto “Ronald Reagan” di Washington ed in partenza per il New Jersey, è stata fermata dall’Ice perché non avrebbe le carte in regola per vivere negli Stati Uniti.

“Vive illegalmente negli Usa”

Eva Yi Xie si trovava nella capitale americana perché aveva discusso una sua ricerca ad una conferenza quando, prima di rientrare, è stata fermata dal Dipartimento per la Sicurezza Interna. L’accusa che le viene rivolta è chiara: la studentessa ha una domanda d’asilo ormai datata a 10 anni fa, in pratica dal momento in cui si è trasferita negli Stati Uniti con la sua famiglia ed era ancora minorenne.

Un portavoce del Dipartimento per la Sicurezza Interna, come riportato dal Daily Princetonian, afferma che Xie “è stata ammessa negli Stati Uniti temporaneamente il 16 marzo 2016 ma ha scelto di violare le leggi del nostro Paese rifiutandosi di partire entro la data prevista del 15 settembre 2016”.

Quali sono le regole

Il fermo di Xie rientra in un numero crescente di casi in cui cittadini stranieri con visti non immigranti (ossia autorizzazioni per soggiorni temporanei e limitati nel tempo) scaduti vengono fermati negli aeroporti prima di voli nazionali. La maggior parte degli studenti internazionali di Princeton possiede un visto valido che è sponsorizzato dall’Università ma i richiedenti asilo senza un permesso di soggiorno attivo corrono un rischio maggiore di essere fermati prima dei voli nazionali.

“Eva è in regola”

Di tutt’altro parere è la legale della giovane, Kerry Doyle, la quale ricorda spiga che i genitori di Xie hanno presentato domanda di asilo a suo nome entro un anno dal suo ingresso negli Stati Uniti, rispettando quindi i termini di legge per le valide richieste di asilo. Lo stesso quotidiano, però, spiega anche che al momento non è chiaro con quale tipo di visto Xie sia entrata nel Paese, se la sua famiglia abbia richiesto asilo prima o dopo la scadenza dei visti iniziali, né quali siano le ragioni della loro richiesta. L’avvocato Doyle ha affermato di non conoscere, al momento, i dettagli, poiché non è ancora in possesso di tutti i documenti di immigrazione di Xie.

Nel 2020 Xie ha dichiarato al giornale del suo liceo di aver lasciato Shanghai con una “decisione improvvisa”. Dopo essere stata nominata finalista al Regeneron Science Talent Search, una prestigiosa competizione di ricerca per studenti delle scuole superiori, ha anche riflettuto sul suo passato.

“I miei genitori sono stati costretti a fuggire negli Stati Uniti per cercare rifugio dopo essere stati perseguitati politicamente”, aveva scritto Xie.

L’udienza fissata a gennaio

“La richiesta di asilo di Xie è stata deferita ai tribunali per l’immigrazione, dove è stata fissata un’udienza per gennaio 2027”, ha dichiarato Doyle la quale ha spiegato al quotidiano universitario Doyle “Prince” che Xie possiede un permesso di lavoro valido, chiamato documento di autorizzazione all’impiego. I richiedenti asilo negli Stati Uniti non sono bloccati dalla legge federale dall’iscriversi a scuola , sebbene il Dipartimento della Sicurezza Interna degli Stati Uniti abbia scritto al “Prince” che “Xie non ha mai avuto un’autorizzazione valida per studiare negli Usa”.

Quali sono le eccezioni

Secondo i Servizi per la Cittadinanza e l’Immigrazione degli Stati Uniti, chi non è cittadino americano accumula uno “status illegale” tutte le volte che viene superato il periodo superiore a quello consentito. Esistono, però, delle eccezioni: i minori di 18 anni non acquisiscono uno status illegale e il tempo trascorso negli Stati Uniti durante l’esame di una “domanda di asilo in buona fede” non è generalmente considerato presenza illegale.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna, nella sua dichiarazione, ha affermato che “una domanda di asilo pendente non conferisce uno status legale negli Stati Uniti”.

Allo stesso tempo, però, non avere uno status legale non significa necessariamente che un individuo si trovi illegalmente nel Paese. Sebbene una domanda di asilo pendente significhi, in genere, che i non cittadini non si trovano illegalmente negli Stati Uniti, non conferisce loro nemmeno uno status legale. Nel caso della domanda di asilo di Xie, che è stata deferita a un tribunale per l’immigrazione, la giovane adesso rischia un procedimento di espulsione. In genere, i richiedenti asilo come Xie non possono essere espulsi finché un giudice dell’immigrazione non si pronuncia sul loro caso.