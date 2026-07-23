Morto a Ibiza, il giallo del cameriere italiano

Lo hanno trovato morto ad Ibiza, dove lavorava come cameriere, nel giorno del suo compleanno. Francesco Forzieri, 33 anni, originario di Lucera (Foggia) ma residente a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), era sull’isola spagnola per la stagione estiva. Il suo corpo è stato trovato senza vita nei pressi del ristorante «I Rigatoni». Il consolato generale d’Italia a Barcellona sta seguendo il caso ed è in contatto con la famiglia e con le autorità locali che stanno svolgendo le indagini. Il corpo del 33enne, riporta Diario de Ibiza, è stato ritrovato nelle prime ore di lunedì in uno dei moli della zona di Es Borafoc, nel porto di Ibiza. Secondo gli inquirenti, citati dalla testata, l’uomo potrebbe essere morto per annegamento accidentale, anche se non è chiaro come sia arrivato in mare. L’annegamento risale alla notte tra domenica e lunedì, durante i festeggiamenti per la vittoria della Spagna ai Mondiali. Il corpo è stato ritrovato alle 4.30 del mattino. Le autorità locali stanno svolgendo indagini sulle cause del decesso: sul corpo del 33enne sarebbe stata già eseguita l’autopsia, i cui esiti sono ancora ignoti.

Oltre al lavoro di cameriere, Francesco coltivava la sua grande passione per la musica. Con il nome d’arte «Jdf» faceva parte del gruppo hip hop «The Black Dogz» di Rodi Garganico. Lavorava d’estate proprio per potersi permettere di sostenere la sua passione. «Aveva iniziato a maggio la stagione a Ibiza con degli amici - racconta il fratello Antonio, che è volato sull’isola - la notizia ci è stata da un amico di Francesco che cercava di contattarlo per fargli gli auguri con una videochiamata, ma al telefono hanno risposto i poliziotti». Ora, in attesa che si faccia chiarezza sulle cause che hanno portato alla morte, la famiglia e il gruppo musicale hip hop, hanno avviato una raccolta fondi su GoFundMe per riportare a casa la salma e per aiutare la famiglia nelle spese che dovrà affrontare per il funerale.