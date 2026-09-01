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Cronaca internazionale

Nepal si aggrava ancora il bilancio delle innondazioni: oltre mille vittime

Le autorità locali contano 987 vittime in Nepal. Almeno 16 i morti registrati anche in Tibet

Redazione web
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È salito a 987 il numero delle persone morte nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal: lo affermano le autorità locali. Considerando le almeno 16 persone che hanno perso la vita in Tibet secondo i dati ufficiali, il numero complessivo delle vittime accertate della tragedia sale quindi sopra mille.

Secondo l’autorità nazionale nepalese per la gestione dei disastri, ripresa dalla Cnn, le persone disperse in Nepal sono al momento 3.916. Stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi, in Tibet risultano disperse 546 persone. Sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni su entrambi i lati della frontiera.

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