Francia, sabotate le reti della fibra ottica. Arrestato attivista di estrema sinistra per gli attacchi ai Tgv

Nuovo sabotaggio in Francia. Nella notte, sono stati compiuti atti vandalici sulla fibra ottica di diversi operatori, tra cui Sfr e Free, in sei dipartimenti: Aude, Bouches-du-Rhône, Drôme, Hérault, Meuse e Oise. La notizia è stata diffusa da Bfmtv e non è ancora noto quanti siano gli utenti interessati dalle conseguenze dell'attacco. La zona di Parigi non è stata colpita, quindi nell'epicentro dei Giochi non dovrebbero esserci disservizi.

Questo episodio si è verificato pochi giorni dopo il massiccio attacco coordinato contro la rete ferroviaria, in particolare l'alta velocità, che poche ore prima della cerimonia di apertura delle Olimpiadi ha causato il caos nelle stazioni d'Oltralpe. Il ministro degli Interni Gérald Darmanin ha dichiarato che è stato individuato " un certo numero di profili che potrebbero aver commesso " gli atti di sabotaggio, che " sono stati volontari, molto precisi, estremamente ben mirati. È la modalità d’azione tradizionale dell’estrema sinistra ". Lunedì 29 luglio, un attivista appartenente a questa frangia politica è stato arrestato in una sede della Snfc (Société nationale des chemins de fer français) a Oissel, nel dipartimento di Seine-Maritime. Secondo fonti della policia citate da Afp, l'uomo aveva a bordo del suo veicolo " chiavi d'accesso ai locali tecnici della Sncf, pinze taglienti, un mazzo di chiavi universali " e " documenti legati all'ultrasinistra ". " Dobbiamo essere cauti, la questione è se sono state manipolate o se agiscono per conto proprio ", ha affermato Darmanin, esplicitando il sospetto che dietro a queste azioni possa esserci una potenza straniera.

Il periodo delle Olimpiadi, dunque, sta mettendo sempre più in difficoltà il presidente Emmanuel Macron. Oltre ai due atti di sabotaggio, infatti, vi è l'allerta per possibili attentati di matrice islamica che, secondo le autorità israeliane, potrebbero essere pianificati da gruppi vicini all'Iran. Il 26 luglio, inoltre, l'aeroporto di Basilea-Mulhouse è stato evacuato per un allarme bomba. Un clima teso e caotico, a cui si sono aggiunte anche diverse polemiche legate ai giochi. Alcuni passaggi della cerimonia di apertura, in particolare la rivisitazione dell'Ultima Cena di Leonardo da Vinci con delle drag queen, hanno generato una pioggia di critiche, così come il fatto che negli edifici destinati ad ospitare gli atleti non sia stata installata l'aria condizionata, ma un sistema di refrigerazione che fa passare acqua fredda nei muri. Una scelta giustificata come ecologista, questa, ma che ha costretto molte squadre a doversi attrezzare per conto loro.

Altro punto dolente rimane la, dove dovrebbero svolgersi alcune gare. Il primo allenamento del triathlon è stato annullato perché, secondo gli ultimi monitoraggi, il livello di E.coli ha superato i limiti di sicurezza.