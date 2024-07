Parigi, massiccio attacco alla rete ferroviaria: "Sabotaggi contro le linee Tgv"

Ascolta ora 00:00 00:00

A poche ore dall'inizio delle Olimpiadi la Francia è sprofondata nel caos. Le linee ferroviarie francesi, soprattutto quelle ad altà velocità, sono paralizzate nel giorno dell'apertura dell'evento più atteso dell'anno. La Sncf, la società delle ferrovie francesi, ha subito nella notte un " massiccio attacco di grandezza tale da paralizzare " la sua rete Tgv, ha detto il gruppo francese e la circolazione dei Tgv sugli assi Atlantico, Nord ed Est sarà " molto perturbata ".

" Stiamo deviando alcuni treni sulle linee convenzionali ma dovremo cancellarne un gran numero ", ha aggiunto la stessa Sncf in un comunicato stampa, precisando che " questa situazione dovrebbe durare almeno tutto il fine settimana durante le riparazioni ". L'amministratore delegato del gruppo ferroviario, Jean-Pierre Farandou, ha dichiarato che l'" attacco massiccio " contro la rete dei treni ad alta velocità Tgv colpisce 800.000 viaggiatori.

Cosa succede in Francia

La Sncf ha parlato di " diversi atti dolosi simultanei " che hanno interessato le zone " Atlantique, Nord ed Est ". A Parigi - riportano i media locali - la situazione è particolarmente grave alla stazione di Montparnasse dove tutti i treni ad alta velocità sono rimasti sulla banchina a causa di un atto vandalico avvenuto a Courtalain. " Sono prevedibili cancellazioni e modifiche degli itinerari ", ha detto la Sncf mentre sono prevedibili ritardi superiori anche alle tre ore.

I funzionari governativi hanno denunciato gli incidenti avvenuti, come detto, a poche ore dall'attessissima cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Certo, non ci sono segnali immediati di un collegamento con i Giochi, ma i sospetti restano. Oggi, tra l'altro, molte famiglie francesi partiranno per le vacanze estive e i disagi saranno ancora più marcati. " Tutti i clienti saranno informati via SMS della circolazione dei loro treni ", ha dichiarato la stessa Sncf all'Agence France-Presse. L'operatore consiglia " a tutti i viaggiatori di posticipare il viaggio e di non recarsi in stazione ", specificando nel comunicato che tutti i biglietti sono modificabili e rimborsabili.

"Atto di vandalismo"

" Un atto di vandalismo vicino a Courtalain (Eure-et-Loir) sta attualmente interrompendo il traffico " , ha scritto questa mattina la Sncf in un messaggio. La circolazione sulla linea ad alta velocità tra Lille e Parigi è stata interrotta dalle 5:15 dopo " un atto doloso nel settore di Arras ". Per quanto riguarda la LGV Sud-Est, le autorità hanno fatto sapere che è stato " sventato " un atto doloso un atto doloso, senza ulteriori precisazioni. Impossibile al momento saperne di più.

Il ministro dei Trasporti dimissionario, Patrice Vergriete, " ha condannato fermamente queste azioni criminali che comprometteranno le partenze per le vacanze di numerosi francesi ". Il ministro dello Sport, Amélie Oudéa-Castéra, ha condannato " nella maniera più forte possibile " questi atti malevoli.

Valuteremo l'impatto per oggi, per i viaggiatori, per gli atleti per questo fine settimana, per il trasporto regolare di tutte le delegazioni

Giocare contro i Giochi è giocare contro la Francia, è giocare contro il tuo gruppo, è giocare contro il tuo Paese

", ha dichiarato. "", ha aggiunto.