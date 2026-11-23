Non è durata nemmeno due settimane il divorzio tra Jensen Huang e l’azienda da lui fondata, Nvidia. Con una decisione clamorosa, il Board dell’azienda di Big Tech ha reintegrato il fondatore nei ruoli di Ceo e Presidente con effetto immediato. Dopo l’annuncio, il titolo di Nvidia è balzato in Borsa del 26%.

Jensen Huang aveva rassegnato le dimissioni lo scorso 12 novembre dopo le rivelazioni sulla sua relazione con Alice Huang, dirigente dell’azienda di high-tech Megaspeed di Singapore, ritenuta dall’intelligence americana una spia al servizio di Pechino. Il sospetto è che la donna avesse avvicinato Huang per agevolare il passaggio clandestino verso la Cina di chip avanzati e fondamentali per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale (motivo per il quale sotto embargo da parte del governo di Washington).

Huang era finito nei guai anche per la scoperta di altre due relazioni extraconiugali interne all’azienda, tra cui Kimberly Powell, Vicepresidente della divisione healthcare di Nvidia. A queste notizie si erano aggiunte indiscrezioni su un clima di lavoro particolarmente tossico per i dipendenti, costretti a subire minacce verbali e umiliazioni.