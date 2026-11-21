Continua la caduta dall’olimpo per Jensen Huang, incappato in una possibile trappola al miele ordita da Pechino che ha portato alla sua destituzione da ceo di Nvidia, il colosso dei microchip. Dopo le rivelazioni sulle relazioni di Huang con una presunta spia cinese e con altre due donne (entrambe impiegate nella sua compagnia), una nuova tegola si abbatte sul miliardario accusato adesso di aver amministrato la sua impresa a suon di minacce e umiliazioni. Indiscrezioni raccolte dal New York Times e contenute in una serie di testimonianze di impiegati ed ex impiegati di Nvidia, oltre a documenti giudiziari e atti vari, che contribuiscono ad appannare ulteriormente l’immagine dell’imprenditore più ascoltato sin qui da Donald Trump, che nei prossimi giorni dovrebbe comparire davanti ad una commissione del Senato.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Usa, l’ex amministratore delegato di Nvidia ha rimproverato aspramente i suoi dipendenti per anni e nel corso del tempo, come da lui stesso dichiarato secondo le testimonianze raccolte, la sua frustrazione nei confronti del personale sarebbe cresciuta a tal punto da convincerlo che la ricchezza accumulata dal personale non fosse più un incentivo sufficiente per motivarlo. Huang avrebbe dunque sostenuto che l’unico modo per ottenere i suoi obiettivi passasse attraverso l’umiliazione.

Pesanti le invettive dell’ex ceo il quale avrebbe detto ad un dirigente che sua madre avrebbe dovuto abortirlo. In un’altra occasione il miliardario avrebbe detto ad un suo subordinato di volergli strappare le braccia e picchiarlo a morte con esse. “Preferirei torturarti fino a farti raggiungere la grandezza perché credo in te”, disse in un’altra occasione. Come si può ben immaginare, l’ufficio risorse umane si è trovato a ricevere numerose lamentele sul posto di lavoro ma alcuni dipendenti hanno affermato che il dipartimento non le ha prese sul serio. Peraltro, oltre una ventina di anni fa l’allora neo dirigente delle risorse umane fu testimone di minacce proferite da Huang definendo “terrorizzati” i dipendenti che avevano partecipato ad una riunione con l’ex ceo. Il dirigente dichiarò di essere poi stato licenziato per aver contestato la condotta dell’imprenditore e minacciò di fare causa all’azienda. Nvidia in seguito raggiunse con lui un accordo.

Nonostante le numerose accuse relative ai comportamenti di Huang - la Silicon Valley non è comunque nuova a storie di manager dai modi brutali - il New York Times sottolinea che molti impiegati del colosso dei microchip provano amore e rispetto per il suo fondatore. Migliaia di dipendenti hanno infatti firmato una petizione per chiederne il ritorno alla guida di Nvidia e c’è persino chi si è tatuato il logo dell’impresa.

Intanto ieri nel corso di un briefing alla Casa Bianca, il presidente Trump ha affermato che gli “piacerebbe molto che a Jensen venisse data una seconda possibilità”. “Sapete”, ha aggiunto il tycoon, “siamo un Paese che crede nelle seconde possibilità” e Nvidia “è un’azienda molto importante per noi e lui ci ha messo in una posizione in cui siamo letteralmente dieci anni avanti rispetto ad altre aziende”.