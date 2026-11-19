È un verdetto destinato ad avere un’eco potente quello emesso oggi dalla Corte Internazionale di Giustizia, il principale organo giurisdizionale delle Nazioni Unite. Fin dalla sua istituzione nel 1945, la Corte non aveva mai ufficialmente condannato per genocidio uno stato. Perfino il massacro di Srebrenica del 1995, riconosciuto come genocidio, non fu direttamente attribuito direttamente alla Serbia. Oggi invece è stata scritta un’altra storia. “La Corte è pienamente convinta che il Myanmar abbia compiuto atti rientranti nella Convenzione sul genocidio, con l’intento di distruggere una parte sostanziale della popolazione Rohingya presente nel Paese”. È la frase centrale della sentenza letta oggi dal presidente della Corte, Yuji Iwasawa, che chiude una causa intentata dal Gambia e altri undici paesi sette anni fa sulle persecuzioni della minoranza musulmana del Myanmar, i Rohingya.

La violenza estrema

Il caso riguarda i fatti avvenuti tra il 2016 e il 2017 quando la giunta militare del Myanmar avviò una vasta campagna di repressione contro i Rohingya nello stato di Rakhine, costringendo oltre 700mila di loro, in gran parte musulmani, a fuggire oltre il confine verso il Bangladesh dove tutt’ora vivono in condizioni disumane 1,2 milioni di persone. Nelle testimonianze raccolte, i profughi parlarono chiaramente di massacri di adulti e bambini, stupri di gruppo e villaggi dati alle fiamme. Nella sentenza la Corte ha dichiarato che la stima di “10mila Rohingya uccisi violentemente” nel corso delle operazioni del 2017 è “supportata dalle prove”. Inoltre i militari del Myanmar sono stati riconosciuti colpevoli di aver commesso “atti diffusi di violenza sessuale, atti di estrema violenza contro i bambini e di aver attaccato i Rohingya in fuga”.

Rohingya refugees watch live broadcast of ICJ Myanmar genocide ruling epa13390804 Rohingya refugees react as they watch a live broadcast of the International Court of Justice (ICJ) ruling in the Myanmar genocide case at a refugee camp in Cox's Bazar, Bangladesh, 19 November 2026. The International Court of Justice (ICJ) in The Hague on 19 November delivered its verdict in the genocide case brought by The Gambia against Myanmar over the 2017 military crackdown on the Rohingya Muslim minority. EPA/YASSIN ABDUMONAB (YASSIN ABDUMONAB/EPA)

Nel paese a maggioranza buddista, i musulmani sono stati sistematicamente perseguitati. La particolarità delle persecuzioni del 2017 è il fatto di essere avvenute in un momento di parziali concessioni della giunta militare nei confronti dell’opposizione democratica. Una timida apertura che aveva riportato sulla scena la Premio Nobel per la Pace Aung San Suu Kyi. Nonostante la popolarità per la sua lotta non violenta per la democrazia nel suo paese, Suu Kyi non ha mai preso apertamente le distanze dalle repressioni. Nel 2019, testimoniando davanti alla Corte, definì le accuse di genocidio “fuorvianti” e parlò di generiche operazioni contro gruppi armati.

La crisi della guerra civile

La precaria situazione dei Rohingya non ha fatto che peggiorare, in particolare dal febbraio 2021 quando i militari (che ancora controllavano il 25% dei seggi del parlamento) hanno compiuto un colpo di stato arrestando Suu Kyi, il presidente Win Myint, dichiarando lo stato di emergenza dopo aver denunciato senza prove presunte frodi nelle elezioni del novembre 2020 (vinte con ampio margine dalla Lega Nazionale per la Democrazia). Nel 2024 il procuratore capo della Corte penale internazionale Karim Khan aveva chiesto un mandato di arresto internazionale per Min Aung Hlaing, comandante in capo dell’esercito birmano nel 2017 e attuale leader della giunta militare.

International Court of Justice rules on genocide against Rohingya epa13388561 (FILE) - Senior General Min Aung Hlaing (R) and Myanmar Foreign Minister and State Counselor Aung San Suu Kyi (L) at Naypyitaw International Airport in Naypyitaw, Myanmar, 06 May 2016 (reissued on 18 November 2026). The International Court of Justice (ICJ) will rule on 19 November 2026 on whether Myanmar committed genocide against the Rohingya minority. This case could set a fundamental precedent regarding the adjudication of such international crimes. EPA/HEIN HTET *** Local Caption *** 54580672 (HEIN HTET/EPA)

Ma il golpe non ha solo fermato il fragile esperimento democratico del Myanmar, ma ha fatto precipitare il paese in una sanguinosa guerra civile tra i militari e numerose milizie dei vari gruppi etnici del Myanmar (con queste ultime che sono riuscite a conquistare diverse regioni). Dal 2021 si contano oltre 100mila morti e non meno di 3,6 milioni di sfollati.

Una sentenza che va oltre il Myanmar

La sentenza ordina di fatto alla giunta militare di “consentire e agevolare il ritorno sicuro, volontario e dignitoso” dei profughi, il ricongiungimento familiare per gli sfollati interni o all’estero a seguito degli atti illeciti, di risarcire il gruppo Rohingya e i suoi membri per i danni subiti. La Corte non ha però il potere di far rispettare le proprie decisioni e potrebbe dipendere dal sostegno del Consiglio di sicurezza dell’Onu, dove due membri permanenti, Cina e Russia, è probabile che difendano il Myanmar visti gli interessi delle due superpotenze nel paese asiatico.

Resta però un dato fondamentale: per la prima volta dalla Seconda Guerra Mondiale un Paese è stato riconosciuto colpevole di genocidio. Si tratta di un precedente che potrebbe influenzare la Corte anche per la causa intentata dal Sudafrica contro Israele: lo stato ebraico è infatti accusato di compiere un genocidio contro il popolo palestinese. Un crimine, secondo l’atto di accusa, che riguarda tanto la Striscia di Gaza quanto la West bank. Con le ordinanze del 26 gennaio, 28 marzo e 24 maggio 2024, la Corte ha ritenuto plausibili i diritti invocati dal Sudafrica e ha imposto a Israele misure vincolanti per prevenire atti genocidari, punire l’incitamento, facilitare gli aiuti umanitari e, a maggio 2024, arrestare l’offensiva contro Rafah. La replica del Sudafrica è fissata per il 22 novembre 2027, mentre la controreplica di Israele per il 22 maggio 2029.