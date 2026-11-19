Il principe Harry torna a parlare di guerra e lo fa con parole che non lasciano spazio a molti dubbi. Il Regno Unito, secondo il duca di Sussex, è già in guerra con la Russia, anche se non deve fare i conti con attacchi diretti sul proprio territorio. E se il suo Paese dovesse avere nuovamente bisogno di lui, sarebbe pronto a indossare la divisa e a tornare nell’esercito. È quanto ha dichiarato in un’intervista al Daily Telegraph e ripresa dalla CNN, realizzata durante la sua recente visita in Ucraina. “Solo perché non ci sono droni, proiettili e razzi che ci piovono addosso, non significa che non siamo in guerra”, ha affermato Harry, secondo cui il confronto con Mosca va avanti ormai da anni. “Ho la sensazione che siamo in guerra da un decennio”. Il principe ha poi invitato a non sottovalutare la minaccia rappresentata dalla Russia: “Penso che dovremmo essere tutti in allerta”.

“Sono pronto a servire di nuovo il mio Paese”

Non si tratta soltanto di un’analisi della situazione internazionale. Nel corso dell’intervista, Harry ha affrontato direttamente anche la possibilità di un suo ritorno al servizio militare, ricordando il proprio passato nell’esercito britannico. “Se ce ne fosse bisogno, sarei pronto al 100 per cento a servire il mio Paese, insieme ai miei compagni veterani e al personale militare”, ha dichiarato. Un’eventualità che il duca di Sussex non considera soltanto teorica. Il suo invito è rivolto anche a quanti hanno già prestato servizio nelle forze armate; secondo Harry, chi ha esperienza militare dovrebbe mantenersi pronto a intervenire nuovamente, qualora le circostanze lo richiedessero. Il figlio di re Carlo ha trascorso dieci anni nell’esercito britannico ed è stato inviato in Afghanistan in due diverse occasioni. Durante la sua carriera militare ha prestato servizio anche come pilota di elicotteri Apache. Un’esperienza importante nella sua vita, che ha raccontato anche nel libro autobiografico Spare.

L’incontro con la realtà ucraina

Le dichiarazioni sono arrivate durante la quarta visita di Harry in Ucraina dall’inizio dell’invasione russa su larga scala. Il principe si è recato a Leopoli lo scorso fine settimana, dove ha incontrato anche alcuni atleti impegnati nella preparazione degli Invictus Games 2027, la competizione internazionale da lui fondata per sostenere e valorizzare i veterani e i militari rimasti feriti o con disabilità durante il servizio. La prossima edizione si svolgerà a Birmingham, in Gran Bretagna. Non è la prima volta che il duca di Sussex manifesta pubblicamente la propria vicinanza a Kiev. Negli ultimi 18 mesi è tornato nel Paese in diverse occasioni, instaurando anche un rapporto con il presidente Volodymyr Zelensky e il suo entourage. Harry ha elogiato la capacità di resistenza dimostrata dagli ucraini, sottolineando come il loro esempio possa rappresentare una lezione per il resto del mondo. A suo giudizio, proprio adesso è fondamentale non abbassare la guardia: la Gran Bretagna e i suoi alleati dovrebbero rafforzare il proprio impegno, raddoppiando il sostegno a Kiev affinché possa continuare a difendersi dall’aggressione russa.

La distanza con Trump

Nel colloquio con il Telegraph, Harry ha affrontato anche il ruolo degli Stati Uniti, lasciando emergere una critica alla linea dell’amministrazione Trump nei confronti dell’Ucraina. Il principe ha evidenziato quella che considera una distanza significativa tra le posizioni della Casa Bianca e l’orientamento dell’opinione pubblica americana. “Penso che ci sia una grande distanza tra il sentimento della società americana, che ritengo abbia sempre sostenuto in misura molto elevata l’Ucraina, e quello di un determinato gruppo o, in questo caso, di un’amministrazione che forse la pensa diversamente”, ha spiegato. Il suo intervento arriva in una fase in cui le autorità britanniche e gli apparati di sicurezza occidentali continuano a segnalare i rischi legati alle attività russe contro i Paesi europei. Non soltanto operazioni militari, ma anche sabotaggi, campagne di disinformazione e attacchi ibridi, con l’obiettivo di destabilizzare le società occidentali e alimentare divisioni al loro interno. Per Harry, dunque, la guerra non riguarda soltanto chi si trova fisicamente sul fronte ucraino. Ed è proprio questo il messaggio che ha voluto lanciare: l’assenza di bombardamenti sulle città britanniche non significa che il Paese sia al riparo dal conflitto.