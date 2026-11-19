Supera i 310 mila euro il conto dei danni provocati dalle tre settimane di occupazione all’Università di Torino. A comunicare le prime stime è stato il rettore Cristina Prandi, intervenuta questa mattina in apertura del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo. Il bilancio - ancora provvisorio, sottolinea La Stampa - comprende interventi edilizi, apparecchiature informatiche danneggiate o sottratte e spese per il ripristino degli spazi.

Le due settimane di occupazione del Campus Luigi Einaudi sono costate 149.300 euro. La voce principale riguarda gli interventi edilizi, per un totale di 135 mila euro. Altri 11mila euro serviranno per sostituire alcune apparecchiature informatiche, mentre 3.300 euro sono destinati alle operazioni logistiche. A queste cifre si aggiungono 5 mila euro di strumentazioni sottratte al laboratorio del magazzino fotografico del Dipartimento di Culture, Politica e Società, acquistate per un progetto di eccellenza europeo ERC.

Ancora più elevato il conto di Palazzo Nuovo, dove una sola settimana di occupazione ha prodotto danni per 156 mila euro. Di questi, 126 mila riguardano interventi edilizi e il ripristino di muri e facciate, 5 mila apparecchiature informatiche danneggiate o rubate e 25 mila euro spese di pulizia e logistica. Tra gli interventi necessari figurano anche la sostituzione dei nottolini delle serrature, dei motorini elettrici delle tende e degli scarichi dei lavelli dei bagni.

Le cifre relative al Campus Einaudi si discostano sensibilmente dalle prime valutazioni della direttrice Anna Mastromarino, che - ricorda il quotidiano - subito dopo la fine dell’occupazione aveva dichiarato che non mancava “neanche un mouse”. La rettrice Prandi ha comunque precisato che il bilancio definitivo sarà disponibile soltanto alla conclusione dei lavori di ripristino.