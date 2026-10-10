Ore drammatiche per Luis Enrique: la figlia Sira coinvolta in un incidente mortale

Momenti drammatici per l’allenatore del Paris Saint-Germain, lo spagnolo Luis Enrique: la figlia Sira Martinez, 26 anni, è rimasta coinvolta (illesa) in un incidente mortale dove ha perso la vita un motociclista.

Cosa è successo

I fatti sono avvenuti sulla strada N-332, nella piccola città di Oliva, a La Safor (Comunità Valenciana), secondo quanto riferito da fonti del servizio di emergenza intervenuto sul luogo dell’incidente. Nell’auto, un’Audi Q3, si trovava Sira Martínez, la figlia dell’ ex calciatore del Barcellona e del Real Madrid ed ex allenatore della nazionale spagnola. L’autista, un noto ciclista professionista britannico, sarebbe accusato di omicidio.

Come scrive il quotidiano A Punt, gli inquirenti hanno spiegato che il conducente dell’autovettura non è risultato positivo all’alcol o alle droghe ma che è comunquenindagato per omicidio colposo mentre si stanno chiarendo le circostanze dell’incidente. Le indagini starebbero puntando sull’eventuale svolta improvvisa in una zona in cui non è consentita quale eventuale causa dell’incidente.

La famiglia di Luis Enrique

La 26enne, come mostra sui social, è grande appassionata di equitazione e svolge numerose gare. Nata a Barcellona, è la figlia del tecnico e della moglie Elena Cullell. In famiglia c’è anche un fratello maggiore che si chiama Pacho. Nel 2019 una tragica perdita ha colpito la loro famiglia con la scomparsa di Xana a soli nove anni, la figlia più piccola dell’allenatore, a causa di un tumore maligno primitivo dell’osso chiamato osteosarcoma.

Nel 2023, Luis Enrique e la sua famiglia hanno fondato un’organizzazione in onore e memoria della figlia per dare un aiuto ai più piccoli che sono colpiti da gravi malattie e come fonte di sostegno per le loro famiglie.