Orrore sul web, bambini venduti come vecchi giocattoli su piattaforme online: aperta un'inchiesta

Una realtà davvero oscura e agghiacciante quella che sta emergendo da alcune indagini condotte sul web. Ci sono bambini che vengono scambiati su piattaforme di vendita online – come Vinted – come se fossero dei giocattoli vecchi. Le descrizioni che si trovano sugli annunci, però, rivelano già da sole la mostruosità del traffico che viene portato avanti.

Decisa a vederci chiaro, la Procura di Nanterre, in Francia, ha deciso di aprire un'inchiesta affidata all'Ufficio per i minori (Ofmin). La speranza è quella di riuscire ad arrivare fino in fondo alla questione e porre fine a qualcosa di a dir poco disumano.

Stiamo parlando di una verità terrificante da accettare, ma dalla quale nessuno dovrebbe distogliere lo sguardo.

Ci sono piattaforme di vendita e scambio in cui si leggono annunci come questo riportato da Le Parisien: "Tre anni. Femmina. 91 cm. 13 kg. Piccola, bionda, occhi azzurri, obbediente". È evidente che non si tratta di un orsacchiotto di peluche, ma di una bambina. Una bambina che viene venduta per mille euro.

Le indagini sono scattate a seguito di diversi video pubblicati su TikTok, in cui si denuncia l'orrore e si spiega che tali annunci non sono altro che una copertura. Gli utenti non hanno dubbi: ad essere venduti sono i bambini, costretti ad alimentare il traffico di minori e il mercato della pedofilia.

Fortunatamente sono stati in molti ad accorgersene e a denunciare, non soltanto su TikTok. Scovare gli annunci in questione è relativamente facile. Viene proposto un oggetto – spesso un vecchio giocattolo – ma il prezzo è esorbitante. Poi vengono indicati dettagli come peso, età, caratteristiche fisiche come colore degli occhi e dei capelli. Non ci si può sbagliare.

Compreso che non si trattava di uno scherzo, anche le autorità francesi si sono mosse.

Dal canto suo, Vinted ha fatto sapere di aver preso atto degli annunci pubblicitari e avviato un'indagine interna. Al momento, l'azienda ha affermato di non aver "trovato alcuna prova che li colleghi ad attività di traffico di minori".

Secondo l'azienda, l'età indicata negli annunci si riferisce alla "fascia d'età a cui il giocattolo è destinato", mentre i prezzi sarebbero tanto alti perché si tratta di "un autentico valore collezionistico", o "tattiche di negoziazione". Vinted ha ribadito di avere tolleranza zero nei confronti di annunci con contenuto inappropriato e si è detta pronta a collaborare con le autorità.