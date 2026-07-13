La partenza, lo scontro e la tragedia in pista: due piloti muoiono a Brno

Giornata di lutto nel mondo del motociclismo per la tragedia avvenuta sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca, durante una gara della categoria Superstock 1000/Superbike dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Due piloti, il romeno Adrian Rus e l'austriaco Philipp Steinmayr, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta sabato alla partenza della gara. Solo ieri è stata confermata la notizia del duplice decesso. Uno choc per il mondo delle due ruote: mentre l'elite mondiale della MOtoGp e della WorldSBK era impegnata in Germania e nel Regno Unito, gli organizzatori hanno deciso di annullare tutte le competizioni e le manifestazioni previste nel fine settimana in segno di rispetto per i motociclisti scomparsi.

I due giovani piloti - Rus aveva 43 anni mentre Steinmayr soltanto 32 - erano entrambi sulla griglia di partenza della categoria Stk1000/Sbk insieme ad altri 23 colleghi. Ancora non è del tutto chiara la dinamica del drammatico incidente. Tutto sarebbe avvenuto nei primissimi istanti del gran premio, poco dopo il via che - al netto di cadute rovinose - è il momento più pericoloso. Scattati i semafori, Steinmayr - che partiva dalla seconda posizione, alle spalle del leader della classifica generale Michal Filla - avrebbe alzato una mano segnalando un problema alla moto, ma non tutti avrebbero visto la segnalazione di pericolo. Rimasto fermo sulla pista per un problema tecnico che ha causato lo spegnimento del motore, è stato centrato in pieno da Rus: sopraggiunto ad altissima velocità, non è riuscito ad evitare l'impatto. Lo scontro è stato devastante. Steinmayr è morto sul colpo, il romeno ha riportato ferite gravissime ed è deceduto in ospedale, come ha spiegato Peter Bohac, portavoce dell'autodromo di Brno: «Nonostante l'immediato intervento medico, uno dei due è morto sul posto a causa delle ferite riportate. Il secondo è stato trasportato in condizioni critiche in ospedale e purtroppo la sua vita non è stata salvata». L'incidente ha fatto scattare un allarme sicurezza, facendo finire sotto accusa le procedure di partenza, che ora saranno sottoposte agli esperti della Fim per fare luce sulla loro adeguatezza.

La Fim Europe, l'Unione Motociclistica Alpe-Adria, gli organizzatori dell'Academy e l'automotodromo di Brno hanno espresso le condoglianze a famiglie, amici, squadre e persone care di Philipp Steinmayr e Adrian Rus.

Il pilota austriaco, già campione del mondo 2022 dell'Endurance World Championship, nella categoria Stock, era uno dei più noti del campionato Alpe Adria, quello romeno era anche un riconosciuto vlogger, pubblicava contenuti dedicati alle competizioni e alla vita nei paddock ed era molto seguito nella comunità degli appassionati di motociclismo.

Annullate tutte le gare previste, quelle di Supersport 300 European Cup, Supersport 600 European Cup, Superstock 1000 European Cup e Women's European Championship.