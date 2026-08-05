Paura nei cieli di Londra, pilota di un aereo sotto choc: “Ho visto un UFO”

Mistero nei cieli di Londra. Il pilota di una compagnia aerea ha infatti affermato di essersi imbattuto in un oggetto non identificato mentre stava effettuando le manovre di atterraggio. A quanto pare l’episodio è stato confermato anche da un altro pilota, che avrebbe visto all’incirca lo stesso. Chiaramente la notizia ha suscitato parecchia curiosità.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, l’avvistamento è avvenuto lo scorso aprile nelle vicinanze dell’aeroporto di Gatwick. Il pilota, che si trovava alla guida di un aereo A319 (non è stato detto di quale compagnia), ha raccontato di aver visto un UFO a pochi metri dal suo velivolo mentre era in fase di atterraggio.

“Il pilota dell’A319 riferisce che, durante la discesa e una virata a sinistra, ha visto un drone, presumibilmente a forma di disco o ‘disco volante’, volare molto vicino in direzione opposta, alla stessa quota, passando accanto alla sua ala destra”, è quanto si legge nel rapporto, riportato dal The Sun. E, ancora: “A circa 30-90 metri dall’ala dell’aereo. L’oggetto sembrava un disco con segni più scuri sul bordo, un possibile drone, ma non vi è certezza”.

Nella ricostruzione presentata dal pilota, si apprende inoltre che l’oggetto non identificato stava volando molto vicino all’aereo, ma non è stato necessario eseguire una manovra evasiva.

Una volta atterrato, il pilota è apparso visibilmente sotto choc. Dopo aver ascoltato il suo racconto, le autorità competenti hanno dato immediato avvio alle indagini. Della vicenda si stanno occupando gli uomini dell’Uk Airprox Board.

Gli investigatori hanno collegato l’evento a un episodio simile, accaduto sempre a Londra. In quel caso il pilota di un A321 aveva raccontato di aver visto un drone sorvolare il lato sinistro del suo aereo mentre stava raggiungendo l’aeroporto di Heathrow. L’oggetto volava così vicino che era possibile cogliere dettagli come colore, forma ed eliche.

In sostanza, secondo le autorità gli episodi sono da considerare simili, pertanto anche questa volta si sarebbe trattato di un drone e non di qualcosa di ignoto. Più che insistere sull’UFO, l’attenzione si è rivolta sul potenziale pericolo costituito dalle incursioni dei droni civili, che possono entrare in collisione con gli aerei. Le conseguenze potrebbero essere drammatiche.

Rimane comunque il mistero dell’oggetto volante visto dal pilota del A319. Al momento, infatti, si possono soltanto fare ipotesi.