Paura ad alta quota sul volo Londra-Lisbona: atterraggio d’emergenza per una crepa nel finestrino

Paura per i passeggeri di un volo della British Airways, costretto a effettuare un atterraggio d’emergenza a causa di un finestrino danneggiato. L’Airbus, che stava facendo rotta verso il Portogallo, è immediatamente rientrato a Londra Gatwick.

Stando a quanto riferito dalla stampa estera, il fatto si è verificato nella mattinata di oggi, martedì 13 ottobre. Decollato dallo scalo londinese intorno alle ore 9.00 con destinazione Faro, nella regione dell’Algarve, il velivolo ha registrato un problema in cabina. Uno dei finestrini, infatti, presentava una crepa nel vetro. A quel punto, come da procedura, è stato dato l’allarme.

È importante ricordare che i finestrini della cabina passeggeri sono progettati con una struttura multistrato che accoppia una sezione esterna portante a un rivestimento interno antigraffio: in caso di lesioni, la tenuta pneumatica non risente immediatamente del danno. Tuttavia, per questioni legate alla sicurezza, in eventualità di questo genere ci sono linee guida che impongono l’immediata riduzione della quota di crociera e l’inversione della rotta.

Per questa ragione il pilota ha subito lanciato un codice Squawk 7700 per segnalare una situazione di emergenza generale a bordo.

Ricevuta l’autorizzazione ad atterrare, l’aereo ha eseguito un’inversione a U per fare rientro all’aerostazione di partenza. Ad attendere la manovra di atterraggio sulla pista di Gatwick erano presenti, come da prassi per queste casistiche, i presidi di soccorso aeroportuali allertati in via precauzionale. Per limitare i disagi dei passeggeri, la compagnia aerea ha predisposto l’immediata sostituzione dell’aeromobile con un secondo mezzo. Nel frattempo, l’Airbus danneggiato rimarrà a terra: i tecnici dovranno ispezionare accuratamente il finestrino lesionato (individuato nella fila 3R) e stabilire l’origine della frattura.

Nonostante il terrore provato, tutti i passeggeri sono arrivati a destinazione perfettamente illesi.