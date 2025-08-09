Paura e sangue a Times Square: giovane spara sui passanti

Paura a New York, dove un uomo ha aperto il fuoco sulla folla presente a Times Square, ferendo almeno tre persone La sparatoria si è verificata intorno all'1.20 di notte, ora locale, di sabato 9 agosto, dopo che "una lite verbale tra due persone è degenerata" : così ha riportato l'Associated Press sulla base di dichiarazioni rilasciate dal New York Police Department. Secondo quanto riferito dal Times, un ragazzo di 19 anni è stato colpito al piede destro, un 65enne alla gamba sinistra e infine una giovane donna di 18 anni ha riportato una ferita d'arma da fuoco al collo. In seguito alla sparatoria, avvenuta tra West 44th Street e 7th Avenue, le vittime sono state trasportate in ambulanza presso il Bellevue Hospital, dove si trovano tuttora ricoverate in condizioni stabili, spiega l'Associated Press.

Sui social sono circolati numerosi video di quegli attimi concitati: uno dei più cliccati mostra una folla di persone fuggire dall'Hard Rock Cafe, uno dei luoghi turistici più popolari di Times Square, subito dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco.

Le forze dell'ordine sarebbero già riuscite ad arrestare il presunto responsabile, un giovane di appena 17 anni, intercettato tra la 44th Street e la 7th Avenue: secondo l'Indipendent, gli agenti avrebbero rinvenuto sul posto l'arma da fuoco utilizzata nella sparatoria. Al momento, tuttavia, non risulta formulata alcuna accusa nei confronti dell'adolescente.