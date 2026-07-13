Paura al parco di Yellowstone, bisonte carica un turista e lo scaraventa a 2,5 metri di altezza

Momenti di autentico terrore al parco di Yellowstone quando un bisonte di 900 kg ha caricato e colpito un uomo di 65 anni, sbalzandolo in aria. La vittima è stata scaraventata a 2,5 metri di altezza, riportando serie ferite. Il video dell'aggressione, registrato dal fotografo professionista Mike Macleod, è diventato virale su web.

Stando a quanto riportato dai quotidiani locali, il fatto si è verificato nella serata di venerdì scorso. Il 65enne e suo nipote, che si trovavano a distanza di sicurezza, stavano facendo delle fotografie al bisonte, che in quel momento si trovava sdraiato sull'erba. In quella zona del parco naturale, tra l'altro, si trovavano anche altre persone, fra cui bambini. A un certo punto, senza nessuna apparente ragione, il gigantesco animale, un esemplare maschio, si è alzato e ha cominciato a caricare.

Nel fuggi fuggi generale, è comparso anche un pick-up bianco, che avrebbe fatto ulteriormente infuriare l'animale. Il mezzo ha proseguito, sparendo alla vista, e allora il bisonte si è avventato contro le persone. Alcuni bambini sono riusciti a mettersi in salvo, così l'animale ha preso di mira il 65enne. L'uomo, che si era rifugiato in mezzo agli alberi insieme al nipote, è stato inseguito per il parco, e infine colpito.

"Il bisonte lo ha agganciato con il corno sinistro all'anca e lo ha lanciato in aria", ha dichiarato al Cowboy State Daily il fotografo Mike Macleod, autore del video. "Ha fatto una capriola perfetta ed è atterrato su un fianco. Il bisonte era alto almeno 1.80 e (la vittima) era diversi metri sopra di lui", ha aggiunto. "Dovevo attirare l'attenzione del bisonte. Temevo davvero che potesse incornare l'uomo a terra, così ho smesso di filmare e sono corso verso il bisonte, ho urlato forte e ho cercato di sembrare il più grande e intimidatorio possibile".

Macleod e altri visitatori del parco sono riusciti a far allontanare il bisonte, mettendo in salvo il 65enne, che è stato poi assistito dai paramedici. L'uomo non aveva ferite in vista, tuttavia l'aggressione subita ha avuto delle conseguenze.