Paura in volo, passeggero tenta di aprire il portellone e aggredisce l'equipaggio: fermato da un ex lottatore MMA

Momenti di fortissima tensione a bordo di un aereo della Frontier Airlines, costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a Miami dopo che un passeggero ha cercato di aprire le uscite di emergenza.

L'uomo, in evidente stato di alterazione, ha perso completamente il controllo: ha cercato di accedere alla cabina di pilotaggio e ha aggredito un'assistente di volo che in quel momento si trovava fuori servizio. È stato provvidenziale l'intervento dei passeggeri, tra i quali anche un ex lottatore di MMA, per neutralizzare l'esagitato e consentire all'equipaggio di contenerlo.

Stando a quanto riportato dalla stampa oltreoceano, il fatto si è verificato sul volo 3345 della Frontier Airlines lo scorso 31 maggio. Il velivolo, decollato dall'aeroporto di San Juan, Porto Rico, era diretto all'aeroporto internazionale di Chicago O'Hare. Era trascorsa un'ora dalla partenza quando il passeggero ha iniziato a dare problemi, chiedendo al personale di bordo di essere lasciato scendere. In quel momento, però, l'aereo era in viaggio.

L'uomo ha ignorato le richieste dell'equipaggio di restare al proprio posto. Si è alzato e ha tentato di forzare la porta della cabina di pilotaggio. Un assistente di volo è riuscito a fermarlo, e ha cercato di accompagnarlo al suo posto, ma durante il breve percorso il soggetto ha chiesto di poter usare il bagno, salvo poi urinare sul pavimento.

Spostato in un altro posto, il passeggero è stato affiancato da un assistente di volo fuori servizio che si era offerto di sorvegliarlo. Dopo poco però, ancora disordini. L'esagitato ha aggredito il suo compagno di posto, cercando di strangolarlo. Poi ha provato ad aprire il portellone. Sono stati gli altri passeggeri a correre in aiuto del personale di volo, bloccando l'uomo e cercando di contenerlo. Fra coloro che sono intervenuti anche un ex lottatore di MMA, Josh Longood.

A quel punto il comandante ha chiesto di effettuare un atterraggio d'emergenza, e il volo della Frontier Airlines è stato dirottato sull'aeroporto di Miami, dove è atterrato intorno alle ore 23.00. Lì si trovavano le forze dell'ordine.