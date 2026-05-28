“Pensavo avesse un ictus”: Jill Biden rompe il silenzio sulla notte che travolse la Casa Bianca

Le parole pronunciate da Jill Biden alla CBS stanno scuotendo nuovamente la politica americana, riportando al centro uno dei momenti più drammatici della recente storia elettorale statunitense: il dibattito televisivo tra Joe Biden e Donald Trump del giugno 2024. L’ex first lady ha raccontato di essersi “spaventata a morte” guardando il marito sul palco, arrivando a pensare che stesse avendo un ictus. Una confessione che arriva quasi due anni dopo quella serata di Atlanta, ma che rischia di riaprire polemiche mai davvero sopite sullo stato fisico e cognitivo dell’allora presidente degli Stati Uniti.

Quel confronto televisivo rappresentò uno spartiacque politico. Le immagini di Biden confuso, con la voce roca, spesso incapace di completare le frasi o reagire agli attacchi di Trump, fecero il giro del mondo in tempo reale. Nel Partito Democratico esplose il panico: donatori, strateghi e dirigenti iniziarono apertamente a chiedere un passo indietro del presidente. Poche settimane dopo, Biden annunciò il ritiro dalla corsa alla Casa Bianca, consegnando la candidatura a Kamala Harris.

La notte che cambiò la campagna democratica

Nell’intervista che andrà in onda su CBS Sunday Morning, Jill Biden racconta di non aver mai visto il marito in quelle condizioni “prima o dopo” quel dibattito. La frase più forte è quella sull’ictus: un’immagine che negli Stati Uniti sta già monopolizzando televisioni e giornali, perché trasforma un sospetto politico in una paura personale vissuta in diretta dalla persona più vicina all’ex presidente.

La rivelazione appare ancora più significativa se confrontata con quanto accadde immediatamente dopo il dibattito. Quella notte Jill Biden cercò infatti di rassicurare pubblicamente il partito e gli elettori, lodando il marito durante una fermata in un Waffle House di Atlanta e dicendogli davanti alle telecamere: “Hai risposto a tutte le domande, conoscevi tutti i fatti”. Oggi, invece, emerge un retroscena completamente diverso.

Negli Stati Uniti molti osservatori leggono queste dichiarazioni anche come il tentativo della famiglia Biden di ricostruire la narrazione di quella fase finale della presidenza. Per mesi la Casa Bianca aveva respinto le accuse di declino cognitivo, denunciando campagne diffamatorie orchestrate dai Repubblicani e amplificate dai media conservatori. Tuttavia il dibattito contro Trump rese impossibile contenere il tema dell’età e della tenuta fisica del presidente.

Il trauma democratico e il sospetto del “cover-up”

La confessione di Jill Biden rischia però di alimentare un’altra polemica: quella relativa a ciò che la cerchia ristretta dell’ex presidente sapesse realmente sulle sue condizioni. Già dopo il ritiro del marito, molti dirigenti democratici avevano accusato lo staff della Casa Bianca di aver protetto eccessivamente il presidente, limitandone apparizioni pubbliche e incontri non controllati.

La pubblicazione del rapporto del procuratore speciale Robert Hur nel 2024 — quello in cui Biden veniva descritto come “un anziano benintenzionato con scarsa memoria” — aveva già acceso un duro dibattito nazionale. La famiglia Biden reagì accusando Hur di aver politicizzato l’indagine, ma le immagini del confronto con Trump finirono per rafforzare nell’opinione pubblica il dubbio che la situazione fosse più grave di quanto ammesso ufficialmente.

Oggi, a distanza di tempo, molti democratici continuano a considerare quella gestione uno degli errori strategici più pesanti del partito moderno. Negli ambienti liberal americani resta forte la convinzione che il ritardo nel passaggio di consegne abbia indebolito Kamala Harris e favorito il ritorno di Trump alla Casa Bianca.

Trump, il ritorno e l’uso politico della fragilità di Biden

Le parole di Jill Biden arrivano inoltre in un momento politicamente delicato. Trump e il mondo MAGA stanno costruendo parte della loro narrativa sul tema della debolezza della vecchia leadership democratica. La destra americana ha già rilanciato in massa l’intervista CBS, sostenendo che confermerebbe quanto denunciato da anni: cioè che l’opinione pubblica non sarebbe stata informata in modo trasparente sulle reali condizioni del presidente.

La questione va oltre la semplice salute personale di Joe Biden. Negli Stati Uniti è diventata un simbolo della crisi di credibilità delle élite politiche e mediatiche tradizionali. Il dibattito del 2024 non viene più ricordato soltanto come una disfatta televisiva, ma come il momento in cui milioni di americani videro incrinarsi definitivamente l’immagine di stabilità della presidenza.

Le rivelazioni arrivano, tra l’altro,

in concomitanza con la visita di Trump presso il Walter Reed National Military Medical Center, la terza per un esame medico nella struttura da quando, lo scorso anno, è diventato il presidente più anziano mai insediatosi.