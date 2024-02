Prendono un appartamento su Airbnb e trovano un cadavere: la scoperta-choc

Avevano preso in affitto un appartamento su Airbnb, con la volontà di trascorrere qualche giorno di vacanza e di relax. Al loro arrivo però, hanno trovato ad attenderli una macabra sorpresa: sul pavimento dell'abitazione in questione giaceva il corpo senza vita di un uomo di 49 anni. Protagonisti della vicenda che arriva dalla Francia sono due turisti, i quali si sono ritrovati loro malgrado coinvolti in un episodio dai tratti surreali. Secondo quanto riporta oggi la stampa transalpina, i fatti si sono svolti lo scorso fine settimana ad Hoenheim, un paese di rica 11mila residenti situato nei pressi di Strasburgo. La coppia aveva prenotato in precedenza l'appartamento sulla celebre piattaforma online di affitti brevi, con l'intenzione di passare insieme un weekend fuori porta. Si erano quindi messi d'accordo con il proprietario della struttura per quel che concerne la sistemazione, le modalità di pagamento del soggiorno e l'accoglienza.

Secondo una prima ricostruzione degli eventi, il titolare del bed and breakfast sarebbe stato assente quel giorno, ma avrebbe deciso di lasciare le chiavi dell'immobile sotto lo zerbino, in modo da consentire agli ospiti di potervi entrare senza problemi. Lo stesso proprietario avrebbe inoltre incaricato una persona di fiducia di occuparsi degli alloggi: l'uomo in questione, un amico del titolare, avrebbe dovuto in teoria accogliere gli affittuari, mostrare loro la casa e provvedere alle questioni burocratiche. C'erano insomma tutte le premesse per una permanenza piacevole, perlomeno sulla carta: una volta arrivati, i due turisti hanno effettivamente trovato la chiave sotto lo zerbino come anticipato loro. Dopo averla inserita nella toppa ed aver aperto la porta però, ai loro occhi si è palesata una scena a dir poco agghiacciante: sul pavimento c'era infatti un cadavere.

Sarebbero stati gli stessi ospiti, passato un primo momento di choc, ad allertare gli esponenti delle forze dell'ordine e a metterli al corrente della loro scoperta. A seguito di quanto avvenuto, è stata poi aperta un'indagine: sul caso stanno quindi indagando le autorità, con l'obiettivo di ricostruire l'esatta dinamica dei fatti. Secondo quanto trapelato nelle scorse ore da fonti giudiziarie, nell'appartamento in questione non sarebbero presenti tracce di colluttazione: il decesso sembrerebbe insomma legato a cause naturali. A breve dovrebbe poi essere effettuata l'autopsia sulla salma e potrebbero quindi esserci ulteriori sviluppi a stretto giro di posta. Da parte loro, i vacanzieri hanno infine deciso di rinunciare alla fuga romantica in Alsazia e tornare rapidamente a casa. Per un'esperienza che difficilmente dimenticheranno, con tutta probabilità.