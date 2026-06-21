Il principe William compie 44 anni: sui social la foto da solo con Charlotte

Il principe William ha spento 44 candeline. Nel giorno della festa del papà, che nel Regno Unito si celebra la terza domenica di giugno, il figlio di Diana e Carlo ha ricevuto gli auguri da ogni parte del mondo. Il messaggio più bello è arrivato però dai figli e dai social: “Buon compleanno e buona festa del papà al miglior papà del mondo! Ti vogliamo un mondo di bene. C, G, C e L”.

La foto ufficiale su Instagram

La foto pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dei principi del Galles è stata scattata dal fotografo di casa Windsor Matt Porteous e ritrae William in abiti ufficiali insieme alla principessa Charlotte nel giardino di Kensington Palace in un momento informale dopo la parata del Trooping the Colour. Per William si tratta di un appuntamento fisso con i sudditi.

Lo scorso anno il principe William si era fatto fotografare con Orla, l’amato cocker spaniel e i suoi cuccioli nati poche settimane prima; mentre nel 2024 l’erede al trono d’Inghilterra si era fatto immortalare in spiaggia insieme ai tre figli, nella foto ufficiale scattata dalla moglie Kate.