Il principe William compie 44 anni: sui social la foto da solo con Charlotte

Il principe William ha spento 44 candeline. Nel giorno della festa del papà, che nel Regno Unito si celebra la terza domenica di giugno, il figlio di Diana e Carlo ha ricevuto gli auguri da ogni parte del mondo. Il messaggio più bello è arrivato però dai figli e dai social: “Buon compleanno e buona festa del papà al miglior papà del mondo! Ti vogliamo un mondo di bene. C, G, C e L”.
La foto ufficiale su Instagram
La foto pubblicata sul profilo Instagram ufficiale dei principi del Galles è stata scattata dal fotografo di casa Windsor Matt Porteous e ritrae William in abiti ufficiali insieme alla principessa Charlotte nel giardino di Kensington Palace in un momento informale dopo la parata del Trooping the Colour. Per William si tratta di un appuntamento fisso con i sudditi.Lo scorso anno il principe William si era fatto fotografare con Orla, l’amato cocker spaniel e i suoi cuccioli nati poche settimane prima; mentre nel 2024 l’erede al trono d’Inghilterra si era fatto immortalare in spiaggia insieme ai tre figli, nella foto ufficiale scattata dalla moglie Kate.
Perché la foto solo con Charlotte
La scelta di condividere una foto che ritrae il principe William soltanto accanto alla principessa Charlotte non sembra casuale. Nello scatto emerge tutta la complicità che lega padre e figlia: Charlotte appare come il simbolo di un rapporto particolarmente affiatato. Sebbene non esista una regola ufficiale della Royal family, che impone una “turnazione” nelle fotografie ufficiali pubblicate sul web, gli inglesi sanno che la comunicazione social dei principi del Galles punta su un’alternanza nei protagonisti degli scatti condivisi negli anni. Le immagini vengono spesso scelte per raccontare di volta in volta un aspetto diverso della vita familiare: talvolta William è ritratto con tutti i figli, altre volte con George, Charlotte o Louis singolarmente. Una strategia che permette di valorizzare i legami individuali all’interno della famiglia e di offrire al pubblico un racconto più personale della quotidianità dei Windsor.