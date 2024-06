Ricoverata in hospice, viene dichiarata morta. Il suo cuore riprende a battere prima del funerale

Una storia a dir poco incredibile quella che arriva dagli Stati Uniti, per la precisione dallo stato del Nebraska, dove il cuore di una donna - dichiarata morta - ha ripreso a battere a pochi minuti dal funerale. Un caso che ha lasciato decisamente sconvolti. Sarebbe stato proprio un addetto della casa funebre in cui si stava preparando la salma ad accorgersi della situazione, allertando chi di dovere. La signora si trova ora nuovamente ricoverata in ospedale.

Dichiarata morta in hospice

Protagonista di questa drammatica vicenda è la 74enne Constance Glantz. La donna, affetta da una grave malattia, si trovava da molto tempo ricoverata in un hospice. Lo scorso lunedì, gli infermieri della casa di cura l'hanno dichiarata morta dal momento che, stando alle loro dichiarazioni, non vi era più presenza di parametri vitali riscontrabili. Alle 9.44, il personale della casa di cura Mulberry, a Waverly, ha registrato il decesso. Dopo l'annuncio ai parenti della donna, si è quindi provveduto ad attivare tutto quanto l'iter che precede la tumulazione.

La scoperta al funerale

Nessuno avrebbe potuto immaginare ciò che è avvenuto dopo. Il corpo di Constance è stato trasferito in quella che negli Stati Uniti chiamano "funeral home", ossia una casa funebre, in cui il personale si occupa di preparare la salma e di esporla per l'ultimo saluto alla famiglia e ai conoscenti. Proprio in quella circostanza, mentre la 74enne giaceva già nella sua bara, un addetto alle pompe funebri della Butherus, Maser e Love si è accorto che il torace della donna si alzava e abbassava, seppur impercettibilmente. Constance respirava ancora. Da qui la chiamata ai soccorsi. Allo stesso tempo è stata allertata la polizia locale della contea di Lancaster, nel Nebraska.

"Hanno chiamato immediatamente i servizi di emergenza sanitaria" , ha dichiarato l'agente Ben Houchin, come riportato da Cnn. Sul posto si sono precipitati la polizia di Lincoln, i vigili del fuoco e il personale sanitario. Accertato che la donna stesse davvero respirando, si è provveduto a trasportarla in ospedale. "È stata portata in un ospedale locale ed è ancora viva. Questo è un caso molto insolito ", ha aggiunto Houchin.

Come sta Constance

Constance Glantz, ovviamente, versa ancora in gravi condizioni. " Non siamo stati in grado di individuare alcun intento criminale da parte della casa di cura, ma le indagini sono in corso" , ha dichiarato Houchin.

"Sono sicuro che la casa di cura e tutti gli altri daranno un'occhiata a ciò che è successo, e sono sicuro che guarderanno e vedranno se è necessario stabilire nuovi protocolli e se sono stati tutti seguiti

", ha concluso.