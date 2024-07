Rissa sul volo Ryanair per Londra, aereo costretto ad atterrare

Ascolta ora 00:00 00:00

Momenti di forte tensione registrati a bordo di un volo Ryanair, costretto a effettuare un atterraggio di emergenza a causa delle intemperanze di alcuni passeggeri. L'aereo, diretto a Londra, è stato così obbligato a fare ritorno al Paese di partenza, causando ritardi e disagi.

La rissa a bordo

L'episodio si è verificato mercoledì scorso. Il volo di Ryanair, partito dall'aeroporto di Agadir (Marocco), era diretto a Londra, nel Regno Unito. Peccato che a pochi minuti dalla partenza il pilota sia stato costretto a effettuare un brusco dietrofront. Ciò è stato causato da una furiosa rissa scoppiata fra i passeggeri all'interno del velivo. Dal momento che era impossibile sedare gli animi, è stata presa la decisione di effettuare un atterraggio di emergenza.

Secondo quanto riferito dal Sun lo scontro sarebbe partito da una discussione fra due famiglie, che hanno cominciato a litigare prima ancora di salire a bordo. Un uomo sulla trentina aveva chiesto a una donna di cambiare di posto, così da permettergli di sedere vicino a sua moglie e al figlio. La passeggera, però, si sarebbe rifiutata, dato che si trovava seduta vicino alla propria figlia. Da qui l'alterco. In preda alla rabbia, l'uomo avrebbe preso a minacciare madre e figlia, scatenando il caos a bordo. La lite si è poi temporaneamente calmata, e il volo RUK3034 di Ryanair è potuto decollare senza problemi. Peccato che, una volta in viaggio, lo scontro sia ripreso. Il marito della passeggera minacciata, infatti, è intervenuto in sua difesa, e fra lui e l'altro uomo sono volati pugni.

Inutile ogni tentativo del personale di bordo di riportare la calma. " Una delle famiglie faceva parte di un gruppo più numeroso, quindi altri passeggeri hanno iniziato a unirsi a lui. Poi una signora nella fila dietro ha iniziato ad avere un attacco di panico a causa di tutto quello che stava succedendo. Stava urlando e c'erano bambini che piangevano ", ha raccontato un testimone al Sun. " È stato come un effetto valanga ", ha aggiunto un altro passeggero.

Con una situazione del genere a bordo, il comandante non ha potuto fare altro che attivarsi per far atterrare subito l'aereo.

A terra dopo 36 minuti dal decollo

Il volo RUK3034 è stato così costretto a tornare indietro. Invece che dirigersi all'aeroporto di Londra Stansted, come era previsto, il velivo ha effettuato un atterraggio d'emergenza a Marrakech a soli 36 minuti dal decollo. Lì gli agenti della polizia locale, allertati dal personale dell'aeroporto, hanno provveduto a far scendere tutti i soggetti coinvolti, ben nove persone.

Quanto agli altri passeggeri, sono stati a loro volta costretti a scendere e,

caricati su un autobus, sono stati accompagnati in albergo. Dal momento che pure il volo del giorno successivo era stato cancellato, i poveri passeggeri hanno dovuto aspettare fino a giovedì sera per raggiungere Londra Stansted.