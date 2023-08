"Siamo un obiettivo specifico". La Svezia alza l'allerta terrorismo dopo i roghi del Corano

Allarme a Stoccolma per le minacce jihadiste. La Svezia ha aumentato il livello di allerta terrorismo, passando da "alto" a "critico". I fondamentalisti hanno messo nel mirino il Paese scandinavo in seguito alle manifestazioni in cui sono state bruciate le copie del Corano. "Voglio sottolineare che questa decisione di alzare il livello di allerta non è basata su un singolo evento, ma su una valutazione complessiva della situazione attuale e delle possibili evoluzioni" , le parole del capo dei servizi di sicurezza (Sapo), Charlotte von Essen.

Svezia nel mirino dei jihadisti

A destare preoccupazione l'invito di Al Qaida a compiere attacchi contro Svezia e Danimarca, una vendetta per i roghi del testo sacro dell'Islam. "Siamo passati dall'essere considerati un obiettivo legittimo a un obiettivo prioritario per l'islamismo violento" , ha rimarcato la von Essen. Il nuovo livello di allerta indica un'elevata probabilità che i terroristi abbiano l'intenzione e la capacità di attuare attacchi contro il Paese.

La minaccia durerà a lungo secondo gli esperti di Stoccolma, ma vietato farsi prendere dal panico. La von Essen ha fatto un appello a "continuare a vivere normalmente" , mettendo in guardia i cittadini sulla disinformazione: "Non credete a informazioni o voci non confermate" . Così invece Susanna Trehörning, vice capo dell'Unità antiterrorismo di Sapo: "Il rischio di attacchi è significativamente aumentato all'inizio dell'anno, in seguito alla manifestazione a Stoccolma in cui è stato bruciato un testo religioso". "La polizia e i servizi di sicurezza stanno lavorando intensamente per garantire la sicurezza della Svezia" , del parole del primo ministro, Ulf Kristersson: "Sappiamo che sono stati sventati attacchi terroristici che erano stati pianificati".

L'esperto: "Minaccia senza precedenti"