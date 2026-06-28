"Siete i benvenuti, ma fate i bravi". Trump presenta il nuovo passaporto statunitense

Sta facendo il giro del web il nuovo passaporto statunitense, rilasciato in edizione limitata, emesso dall'amministrazione Trump in occasione del 250° anniversario della fondazione degli Stati Uniti d'America. Lo stesso Donald Trump ha contribuito a rendere noto il documento, postando l'immagine – ricreata con l'intelligenza artificiale – sul suo account Truth.

Nel passaporto, che sarà consegnato a chi lo richiede in questo periodo, si può osservare un design del tutto nuovo, scelto per l'occasione. Vi è infatti un'immagine di Donald Trump, immortalato nello Studio Ovale, con i pugni sulla scrivania Resolute e lo sguardo serio. Dietro di lui, il testo della Dichiarazione d'Indipendenza e la sua firma in calce. A fianco, invece, si trova infatti una stampa della Dichiarazione d'Indipendenza e la scritta: "United States of America, 250".

Nel post pubblicato sull'account Truth del presidente Trump, oltre all'immagine troviamo anche un ammonimento del tycoon: "The U.S.A.'s New Passport, which says, 'Welcome, but be good!' President DJT", ossia, "Il nuovo passaporto degli Stati Uniti, che dice: "Siete benvenuti, ma fate i buoni!".

Il nuovo passaporto era stato annunciato lo scorso aprile

Anche la Casa Bianca ha condiviso l'immagine del nuovo passaporto, definendolo un passaporto "patriottico". Il documento sarà disponibile soltanto per i cittadini americani, che possono presentare domanda online oppure via posta. Deve essere fissato un appuntamento con l'ufficio passaporti di Washington DC. È possibile, per chi lo vorrà, anche prenotare un posto per gli eventi che si terranno in occasione del passaporto commemorativo.

A rendere il nuovo documento così particolare, è il fatto che si tratta della prima volta che un presidente in carica e ancora in vita viene raffigurato su un passaporto statunitense. Non solo.

La Zecca degli Stati Uniti ha recentemente fatto sapere di avere intenzione di coniare una moneta d'oro commemorativa con l'immagine di Trump in occasione del 250° anniversario. Donald Trump è anche il primo presidente USA in carica ad avere la propriasulle banconote americane.