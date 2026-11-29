La Germania sta vivendo uno dei periodi più delicati del proprio calendario. Il Paese è diventato un enorme villaggio natalizio, i mercatini sono ovunque ma anche le protezioni, i blocchi di cemento, i militari armati. Il Natale è stato blindato per paura di due soggetti sospettati di terrorismo che sono stati rilasciati con il solo divieto di ingresso nei mercatini. Il caso si è verificato ad Hagen, nella Renania Settentrionale-Vestfalia.

Due siriani di 20 e 24 anni originari di Aleppo, sono stati schedati dalle autorità come soggetti pericolosi di matrice islamista e risultano indagati per la presunta pianificazione di attentati e sono stati arrestati il 1 ottobre dalle forze speciali, sulla base di segnalazioni dei servizi segreti relative alla preparazione di un reato contro la sicurezza dello Stato. Il tribunale locale aveva però respinto la richiesta di prolungare il fermo preventivo, rimettendo entrambi in libertà. A quel punto la polizia, per tutelare i cittadini e l’incolumità dei mercatini, ha dovuto optare per un piano B, che si limita a tenere i due sospetti lontani dagli eventi festivi, imponendo loro anche il divieto assoluto di portare con sé coltelli o altre armi. Come deterrenza, la questura ha stabilito una sanzione coercitiva di 500 euro a ogni infrazione, cifra destinata ad aumentare in caso di recidiva.

È quanto meno ridicolo che soggetti gravati di una tale accusa siano liberi di muoversi e che sia stato semplicemente limitato loro l’accesso ai mercatini. L’inchiesta che li vede protagonisti riguarda una cellula di quattro persone sospettate di aver progettato attacchi terroristici: Oltre ai due siriani, nelle operazioni condotte tra il 1° e il 16 ottobre erano finiti in manette anche un 23enne tedesco di Unna, convertito all’Islam, e un 19enne con doppia cittadinanza tedesco-kosovara residente ad Hagen. L’unico ancora in carcere è il 23enne, per pericolo di fuga.