Sparatoria nella notte a un rave party in Svizzera: “‘Un morto e 5 feriti”, è caccia al responsabile

Diversi colpi d’arma da fuoco esplosi nella notte ad Aarau, nel nord della Svizzera, vicino a Zurigo, in prossimità di un rave party, hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia del cantone di Argovia, precisando che gli autori della sparatoria sono ancora ricercati.

“Secondo i primi accertamenti, gli spari esplosi questa notte nella zona di Schachen, ad Aarau, hanno provocato un morto e cinque feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni. Sono in corso le ricerche per rintracciare gli autori, al momento sconosciuti”, ha scritto su X la polizia, aggiungendo che “eventuali moventi e le circostanze esatte dell’atto devono ancora essere chiariti”.

In un primo messaggio, la polizia cantonale aveva riferito di “diverse vittime” e di un massiccio intervento delle forze dell’ordine. “Aarau: spari notturni durante un evento a Schachen. Diverse vittime. Massiccio intervento della polizia in corso. Restate lontani dalla zona”, aveva scritto su X, senza fornire ulteriori dettagli.

Secondo il quotidiano svizzero Blick, gli spari sono stati esplosi prima delle 3 del mattino, ai margini dell’“Aarauer Rave”, una festa techno annuale organizzata all’ippodromo Pferderennbahn di Aarau. Al rave erano presenti circa 3.500 persone, secondo quanto reso noto dagli organizzatori, che presentano la manifestazione come il più grande “daydance” del Canton Argovia.

L’incidente sarebbe avvenuto “all’ippodromo”, ha dichiarato a Blick Vanessa Rumpold, portavoce della polizia. La polizia ha confermato che “diversi colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi all’interno di un gruppo numeroso di persone”. Secondo il giornale, un testimone ha riferito di aver sentito “colpi d’arma da fuoco a raffica”. Nella zona è in corso una vasta operazione di polizia per rintracciare i responsabili e chiarire il movente e l’esatta dinamica della sparatoria.