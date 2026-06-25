Teheran dopo le parole di Rutte: "Italia e Romania complici della guerra". Rubio: "Trump molto arrabbiato con alcuni Paesi". Mille marittimi evacuati a Hormuz

"Italia e Romania sono state esplicitamente citate dal segretario generale della Nato come Paesi che hanno partecipato all'aggressione contro l’Iran. Insieme a ogni altro Paese europeo che ha sostenuto l’aggressione americano-israeliana contro l’Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di essere complici di questo palese atto di aggressione e della commissione di atrocità di massa contro il popolo iraniano a Minab, Lamerd, Teheran, Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas, ecc.." Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, rilanciando l'intervista di Mark Rutte a Fox News, in cui il segretario generale della Nato ha dichiarato che "un Paese dopo l'altro, un alleato dopo l'altro, hanno messo a disposizione le proprie basi per l'operazione Epic Fury" ha citato sia l'Italia che la Romania.

Nell'intervista a Fox News, Rutte ha detto che 500 aerei statunitensi hanno utilizzato basi italiane "per supportare" l'operazione 'Epic Fury' e ha aggiunto che Bucarest ha dovuto ridurre i voli aerei commerciali per consentire alle forze Usa di stazionare i propri aerei cisterna presso l'aeroporto della città. Circa 1.100 marittimi sono stati evacuati finora a bordo di navi che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite.

Rubio, Trump molto arrabbiato con Italia e altri Paesi, dobbiamo lavorarci "La nostra relazione con l’Italia continua senza impedimenti a ogni livello, a livello militare e ad altri livelli" ma "ovviamente il presidente" Donald Trump "è molto arrabbiato. Sente che non solo l’Italia, ma anche altri Paesi, in un momento in cui stavamo affrontando una minaccia, non solo noi ma più in particolare l’Europa, molti Paesi europei non si sono fatti avanti per fare abbastanza, l’Italia purtroppo è fra questi". Lo ha detto il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, parlando con i giornalisti in Bahrain. "Dobbiamo lavorare su questo, ma il punto di vista" di Trump "è chiaro e non dovrebbe sorprendere nessuno, lo ha detto di nuovo anche ieri e sono sicuro che questi temi emergeranno anche nel summit della Nato fra un paio di settimane", ha aggiunto Rubio.

Media, 1.100 marittimi evacuati dall'Onu a Hormuz Circa 1.100 marittimi sono stati evacuati finora a bordo di navi che hanno attraversato lo Stretto di Hormuz nell'ambito di un piano di evacuazione delle Nazioni Unite. Lo scrive Reuters, citando dati dell'agenzia marittima delle Nazioni Unite, ripreso da Iran International. I dati hanno mostrato che 57 navi hanno attraversato il canale navigabile nell'ambito del programma tra il 23 e il 25 giugno.

Teheran, Italia e Romania complici della guerra, diano spiegazioni "Italia e Romania sono state esplicitamente citate dal segretario generale della Nato come Paesi che hanno partecipato all'aggressione contro l’Iran. Insieme a ogni altro Paese europeo che ha sostenuto l’aggressione americano-israeliana contro l’Iran, devono spiegare ai propri cittadini e al mondo perché hanno scelto di essere complici di questo palese atto di aggressione e della commissione di atrocità di massa contro il popolo iraniano a Minab, Lamerd, Teheran, Isfahan, Sanandaj, Hamadan, Tabriz, Shiraz, Bandar Abbas, ecc.." Lo scrive su X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, rilanciando l'intervista di Mark Rutte a Fox News, in cui il segretario generale della Nato ha dichiarato che "un Paese dopo l'altro, un alleato dopo l'altro, hanno messo a disposizione le proprie basi per l'operazione Epic Fury" ha citato sia l'Italia che la Romania.

Lo scrive Reuters, citando dati dell'agenzia marittima delle Nazioni Unite, ripreso da Iran International. I dati hanno mostrato che 57 navi hanno attraversato il canale navigabile nell'ambito del programma tra il 23 e il 25 giugno.