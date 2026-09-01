Terrore a Times Square: accoltella due passanti, una vittima. Poi la polizia le spara

Lunedì a Times Square, a New York, una donna ha accoltellato a caso due persone, uccidendone una, per poi essere a sua volta uccisa dalla polizia, secondo quanto riferito dalle autorità. La sparatoria è avvenuta poco prima delle 16.30 vicino a una stazione di polizia del Dipartimento di Polizia di New York, proprio di fronte a One Times Square, l’edificio che ospita l’annuale celebrazione del conto alla rovescia di Capodanno. Si tratta di uno dei luoghi più frequentati dai turisti e sorvegliati dalla polizia di tutta New York.

La donna di 49 anni, residente nel Queens, ha estratto due coltelli da una borsa della spesa e ha accoltellato all’addome un uomo di 68 anni che era appena uscito dalla stazione della metropolitana e stava aspettando di attraversare la strada con la moglie, colpendolo, ha dichiarato il Commissario di Polizia Jessica Tisch in una conferenza stampa. Pochi secondi dopo, la donna ha accoltellato all’addome anche una donna di 32 anni, ha aggiunto Tisch. Entrambe le vittime sono state trasportate in ospedale. La donna è deceduta, mentre l’uomo è in condizioni stabili, secondo quanto riferito dalla polizia. La polizia non ha specificato se le vittime fossero turisti in visita in città o residenti.

Video pubblicati sui social media mostrano un gruppo di almeno 10 agenti radunati intorno alla donna, che brandiva due grossi coltelli da cucina. Gli agenti hanno cercato di convincere la donna a lasciare cadere i coltelli per diversi minuti prima di usare un taser, ha dichiarato Tisch. La donna avrebbe risposto: “Non lascerò cadere niente, preferirei uccidervi entrambi”, secondo quanto riportato da Tisch. Il video mostra il taser che non riesce a immobilizzarla e la donna che si dirige velocemente verso gli agenti agitando i coltelli. Due agenti, secondo quanto riferito dalla polizia, hanno quindi sparato alla donna. Nel video pubblicato dai passanti, la donna cade a terra, dove un agente la ammanetta. Gli agenti la girano sulla schiena e le prestano i primi soccorsi. “Si è trattato di una situazione estremamente pericolosa che si è svolta nel cuore di Times Square, il crocevia del mondo”, ha affermato Tisch.

La donna ha una “storia clinica documentata con il Nypd” che include episodi del 2018 e del 2019, ma nessun precedente di arresto con il dipartimento, ha affermato Tisch. Non ha fornito ulteriori dettagli. La polizia sta indagando. Tisch ha affermato che non ci sono prove che suggeriscano che si tratti di un attacco terroristico. I nomi delle vittime non sono stati resi noti fino a quando i familiari non saranno stati informati, secondo quanto riferito dalla polizia.